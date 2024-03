Scherma, anche il fioretto maschile ottiene il pass per Parigi

PARIGI, 14 gennaio 2024 _ Da Parigi a Parigi senza passare dal via. Non che ci fossero timori o dubbi, ma quando anche i numeri certificano i risultati, è meglio. Prima ancora di completare la prova a squadre della tappa di Coppa del mondo che è in corso a Parigi, sulle stesse pedane che ospiteranno le gare delle Olimpiadi a fine luglio, gli azzurri del fioretto maschile hanno ottenuto la certezza del pass che era già stato conquistato dalla squadra femminile. I ragazzi del ct Stefano Cerioni sono in semifinale dopo aver battuto l'Austria (45-22) e la Polonia (45-36). Il quartetto è composto da Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi: in semifinale troverà gli Stati Uniti, ma lo farà con la certezza del pass olimpico, ed è un po’ un prolungamento della festa di sabato quando i fiorettisti azzurri avevano piazzato quattro atleti nelle prime quattro posizioni nella gara individuale allo «Stade Pierre de Coubertin» (Marini oro, Foconi argento, Macchi e Bianchi bronzo). Anche la squadra femminile è in semifinale nella tappa francese della Coppa del mondo: Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo hanno superato con 45-27 sia Singapore che l’Ungheria, in semifinale troveranno il Giappone.