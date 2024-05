Volley, 3-1 alla Germania: prima vittoria per le azzurre di Velasco in Nations League

E’ una vittoria che vale doppio quella dell’Italia, nella seconda giornata del girone di Nations League di Antalya, contro la Germania. Le azzurre si sono imposte per 3-1 (25-16, 25-16, 21-25, 25-22) e sono punti importanti perché tengono a distanza una delle rivali principali nella complicata corsa ad avere il ranking migliore per ottenere uno dei quattro pass ancora disponibili (il quinto andrà comunque a una squadra africana).

In questa classifica l’Italia resta prima, e con i punti conquistati (2,59) tiene lontana la formazione tedesca, anche se al momento la prima delle ‘non elette’ è il Canada. Fondamentale sarà la partita di venerdì contro la Bulgaria alle 19 italiane (diretta su DAZN e VBTV).

Contro la Germania Velasco ha cambiato in regia (dentro Cambi) e nel reparto delle schiacciatrici con Degradi titolare (confermate al centro Danesi-Bonifacio, Caterina Bosetti in banda, Antropova opposta e Fersino libero). Ma la Degradi è dovuta uscire subito per un problema alla caviglia, sostituita da Omoruyi. Primo set vinto grazie al muro e al servizio, con la Degradi che nel finale rientra. Nel secondo ci pensa Caterina Bosetti a dare il break buono, chiude un ace della Antropova (25-16). Terzo set che la Germania orienta a suo vantaggio con una buona serie al servizio, le azzurra sbagliano e neanche gli ingressi di Bosio e Mingardi evitano la sconfitta. Diventa decisivo il quarto set, nel quale l’Italia fatica un po’ in attacco, inserisce al centro Akrari per Bonifacio e rimonta dal 10-16 al 18-17, subisce un controbreak ma risponde subito e centra la prima vittoria della nuova era Velasco.