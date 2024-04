Volley, i convocati di De Giorgi per conquistare il pass olimpico: torna Anzani, novità Sani e Gaggini, c’è Bovolenta

Come per il suo maestro Julio Velasco, che ha già iniziato a lavorare con le atlete della nazionale femminile, anche per Ferdinando De Giorgi l’elenco dei convocati per partecipare alla prossima Volleyball Nations League maschile non è un momento come tutti gli altri. Perché l’Italvolley maschile, esattamente come quella femminile, non ha ancora la certezza di partecipare ai Giochi di Parigi, nonostante sia campione del mondo e vicecampione d’Europa in carica.

Il ranking, che assegnerà gli ultimi cinque pass a disposizione, vede gli azzurri in testa tra le squadre non ancora qualificate, quindi le chances sono ancora altissime. Ma la qualificazione passerà per la fase a gironi della Nations League, che non potrà quindi essere usata per fare esperimenti, perché i risultati saranno decisivi per cullare sogni di gloria olimpici.

Il ct ha ufficializzato le scelte dei trenta atleti che prenderanno parte alla Vnl: dal 22 al 26 maggio a Rio de Janeiro l’Italia giocherà contro Germania, Iran, Giappone e Brasile; dal 6 al 9 giugno a Ottawa contro Francia, Stati Uniti, Cuba e Canada; dal 19 al 23 giugno a Lubiana contro Polonia, Bulgaria, Slovenia e Turchia. La finale a otto si terrà in Polonia a Lodz dal 27 al 30 giugno.

Ecco i convocati di De Giorgi: alzatori Paolo Porro, Marco Falaschi, Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli; schiacciatori Francesco Sani, Alessandro Michieletto, Francesco Recine, Davide Gardini, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Tommaso Rinaldi, Giulio Magalini, Luca Porro; centrali Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Simone Anzani, Roberto Russo, Marco Vitelli, Edoardo Caneschi, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Gabriele Di Martino; opposti Yuri Romanò, Fabrizio Gironi, Alessandro Bovolenta, Lorenzo Sala; liberi Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano, Damiano Catania, Marco Gaggini.