Volley, l’Italia ai Giochi contro Polonia, Brasile ed Egitto

Sarà un girone di ferro, ma sarebbe stato difficile comunque. Anche se il sorteggio ha sicuramente agevolato i padroni di casa della Francia, per quanto possa aver senso parlare di favorite in un torneo a dodici squadra dove le candidate alle medaglia sono almeno otto.

A Lodz, in Polonia, dove sta per andare in scena la fase finale della Nations League maschile di volley (l’Italia di Velasco ha appena vinto quella femminile) si sono svolti i sorteggi dei gironi delle prossime olimpiadi.

L’Italia partiva dalla seconda fascia, quindi sapeva già che avrebbe dovuto affrontare una tra la Francia campione in carica, la Polonia o il Giappone che si sono meritate le teste di serie per il ranking. Non è andata benissimo, onestamente: gli azzurri dovranno vedersela con i polacchi che li hanno battuti in finale nell’ultimo Europeo a Roma, con il Brasile che è sempre una delle favorite per l’oro, e con l’Egitto.

Ecco i gironi completi. Pool A: Francia, Slovenia, Canada, Serbia. Pool B: Polonia, Italia, Brasile, Egitto. Pool C: Giappone, USA, Argentina, Germania.

La formula prevede che passino ai quarti le prime due di ogni girone e le due migliori terze classificate. Dai quarti si giocherà ad eliminazione diretta, potenzialmente si potrà incontrare subito anche una squadra già incontrata nel girone.

Il ct Fefè De Giorgi ha anche stilato la lista dei 25 giocatori tra i quali sceglierà i 13 (12 più una riserva) che andranno a Parigi. Del gruppo al momento fanno parte gli alzatori Paolo Porro, Marco Falaschi, Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli; gli schiacciatori Francesco Recine, Alessandro Michieletto, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Tommaso Rinaldi, Davide Gardini, Luca Porro; i centrali Giovanni Sanguinetti, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Simone Anzani, Roberto Russo, Edoardo Caneschi, Leandro Mosca; gli opposti Yuri Romanò, Fabrizio Gironi, Alessandro Bovolenta; i liberi Fabio Balaso, Marco Gaggini, Damiano Catania, Gabriele Laurenzano.

E’ già stato stilato anche il calendario invece per le ragazze di Velasco, che ai Giochi debutteranno il 28 luglio contro la Repubblica Dominicana alle 9; poi 1 agosto Italia-Olanda ore 17; 4 agosto Italia-Turchia ore 9.

La formula è identica: passano le prime due di ogni girone e le due migliori terze, viene stilata una classifica dalla prima all’ottava classificata con accoppiamenti secondo tabellone (1-8, 2-7, 3-6, 4-5). I quarti si giocheranno il 6 agosto alle ore 9; ore 13; ore 17; ore 21. Le semifinali giovedì 8 agosto alle ore 16 e ore 20. La finale per il bronzo sabato 10 agosto alle 17.15, quella per l’oro domenica 11 agosto alle 13.