Volley Nations League, l’Italia batte anche il Giappone 3-1: il pass olimpico si avvicina

Un’altra vittoria netta, altri punti fondamentali per avvicinarsi al pass per i Giochi: l’Italia di Fefè De Giorgi batte 3-1 il Giappone nella terza giornata della Nations League (parziali 23-25, 25-16, 25-17, 25-17) e oltre a mantenere il punteggio pieno nella rassegna appena iniziata a Rio de Janeiro, gli azzurri conquistano altri punti nel ranking.

Ricordiamo che l’Italia non ha ancora il pass per andare a Parigi, ma al momento guida la classifica delle formazioni non qualificate: ci sono quattro posti a disposizione, più un quinto che però dovrà andare per regolamento a una formazione africana (e sarà l’Egitto), quindi agli azzurri basta rimanere nelle prime quattro tra le formazioni ancora non ammesse ai Giochi.

Ci sarà tempo per fare certi conti in modo più approfondito, intanto la partenza del gruppo di De Giorgi è stata ideale. Contro il Giappone, squadra allenata da un ottimo tecnico come il francese Philippe Blain e tradizionalmente ostica perché pratica un gioco molto veloce e diverso da quello di tutte le altre formazioni di primo piano a livello internazionale, l’Italia ha faticato nel primo set ma poi si è sciolta alla distanza. Come nelle altre partite, oltre alla formazione base il ct ha avuto modo di dare tempo di gioco allo schiacciatore esordiente Porro, ottenendo una risposta positiva. Top-scorer di giornata l’opposto Yuri Romanò con 21 punti, 16 per Michieletto, 4 a testa per il centrale Galassi e per capitan Giannelli, un bottino insolito per un alzatore.

Ora gli azzurri sono in vetta nel proprio girone dopo aver battuto anche Germania e Iran e dovranno completare il percorso nel primo gruppo affrontano alle 15 italiane (Dazn e VolleyballTv) il Brasile padrone di casa, in quel Maracanazinho dove 34 anni l’Italia sconfisse la seleçao in semifinale e poi vinse il titolo mondiale contro Cuba.

Stavolta in palio ci sarà molto meno, ma per il giovane gruppo azzurro si tratta comunque di una esperienza che potrà tornare utile in futuro.

“Il Giappone ha un gioco molto fastidioso, sono forti e sono stati bravi. Abbiamo tenuto il nostro livello di gioco alto e bene così dai adesso ci prepariamo per l'ultima partita. Contro squadre come il Giappone è tosta perché loro difendono tantissimo, coprono, rigiocano, battono bene, quindi devi stare lì, devi saper giocare azioni lunghe e non innervosirti _ spiega Alessandro Michieletto _. Ora ci aspetta una partita tosta col Brasile, lo sappiamo, anche l'anno scorso ci abbiamo giocato qui. Però sarà una bella partita da giocare, quindi non vediamo l'ora. Adesso recuperiamo le energie".

Il tabellino. Italia-Giappone 3-1 (23-25, 25-16, 25-17, 25-17) Italia : Michieletto 16, Giannelli 5, Galassi 12, Lavia 9, Romanò 21, Russo 8, Balaso (L), Porro 0, Sbertoli 0. N.e. Sanguinetti, Anzani, Bovolenta, Laurenzano (L), Recine. All. De Giorgi. Giappone : Fukatsu 1, Miyaura 19, Otsuka 10, Yamauchi 4, Kai 7, Larry 4, Ogawa (L), Nishida 0, Tomita 1, Takanashi 1, Kentaro 3. N.e. Onodera, Sekita, Yamamoto (L), All. Blain. Arbitri: Vera Mechan Walter Hugo (PER), Collados Fabrice (FRA) Durata set: 29 , 23 , 25 , 23. Italia : 5 a, 19 bs, 16 mv, 25 et. Giappone : 3 a, 11 bs, 3 mv, 27 et.