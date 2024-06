Volley Nations League, l’Italia cede alla Francia 2-3. Stasera la sfida agli Usa

E’ arrivata la prima sconfitta nella Nations League maschile per l’Italia di De Giorgi, contro i campioni olimpici della Francia per 2-3 (23-25, 25-18, 23-25, 25-19, 10-15) nella gara che ha aperto il girone di Ottawa, secondo raggruppamento della fase di qualificazione per gli azzurri.

Un passo falso che costa agli azzurri la perdita di 7,4 punti nel ranking, con lo scivolamento al quarto posto assoluto alle spalle degli USA contro cui l’Italia giocherà in serata. Ma il gruppo di Giannelli resta in testa alla parte del ranking riservata alle squadre non qualificate, con un vantaggio di 106,87 punti sulla Serbia che al momento sarebbe la prima delle escluse.

In serata alle 22.30 italiane (diretta DAZN e su VBTV) l’Italia torna nuovamente in campo, dopo la notte canadese. De Giorgi non sembra preoccupato: “Alcune cose è stata brava la Francia a prendersele, altre secondo me le abbiamo concesse, comunque abbiamo lottato. Si sapeva che la partita era complicata, ci è mancata un po’ di continuità nella qualità. Non dobbiamo guardare il ranking, dobbiamo guardare il gioco. Il ranking è una conseguenza di come giochi. Contro gli USA sarà una partita tosta, dobbiamo essere belli carichi perchè ci sarà da battagliare”. Il tabellino. Italia-Francia 2-3 (23-25, 25-18, 23-25, 25-19, 10-15) Italia: Michieletto 19, Giannelli 3, Galassi 12, Lavia 16, Romanò 11, Russo 15, Balaso (L), Sbertoli 0, Bovolenta 3, Porro 0, Laurenzano (L). N.e. Recine, Sanguinetti, Anzani.All. De Giorgi. Francia: Patry 14, Toniutti 0, Le Goff 7, Clevenot 19, Louati 14, Seddik 11, Grebennikov (L), Brizard 0, Faure 4, Jouffroy 0, Tillie 1, Bultor 0. N.e. Diez (L), Carle.All. Giani. Arbitri: Ivanov Ivaylo (BUL), Maroszek Wojciech (POL) Note: Durata set: 27 , 22 , 28 , 22 , 19. Italia: 2 a, 20 bs, 12 mv, 32 et. Francia: 5 a, 19 bs, 10 mv, 27 et.