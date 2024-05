Volley Nations League, l’Italia prepara la sfida contro la Germania dopo il primo ko

Rischia di diventare un giochino diabolico ed incomprensibile, capace di logorare i nervi: l’Italvolley femminile che ha perso la prima partita della seconda era Velasco contro la Polonia non ha perso in realtà niente in prospettiva Parigi, che è il vero obiettivo. Perché anche il Canada, la prima squadra attualmente fuori dai...Giochi in classifica nella corsa agli ultimi quattro pass rimanenti, è stata battuta nella prima giornata.

Il conto è complicatissimo, e rischia di sprofondare tutti nelle stesse difficoltà che affrontano i tifosi del tennis per capire quando Sinner potrà diventare il numero uno, tra punti ‘vecchi’ scartati da lui e dagli avversari e punti nuovi da conquistare.

Meglio semplificare il ragionamento, almeno in questa fase: diciamo che la partita contro la Germania di giovedì 16 alle ore 13 (diretta Dazn e Vbtv) non è decisiva, ma in questa prima fase ogni vittoria è un piccolo passo per strappare il pass alla fine della parte a gironi della Vnl, quando il ranking darà i verdetti.

Le azzurre devono cercare di ottenere il massimo dei punti possibili: l’Italia al momento ha 328,34 punti contro i 262,81 del Canada, al momenot la prima delle escluse.

Contro la Germania, un ruolo fondamentale l’avrà come sempre la schiacciatrice Caterina Bosetti, sia per ragioni tecniche che di esperienza: “Non è stato l'esordio che avremmo voluto. Per noi è stata una partita abbastanza complicata, dall'altra parte della rete c'era una squadra che giocava insieme da tanto tempo e che l'anno scorso ha disputato un'ottima stagione. Non era un match facile come esordio _ ha detto la Bosetti _. Penso, tuttavia, che il risultato in campo non rispecchi del tutto l'andamento della gara. Per molte fasi siamo state al comando, soprattutto nel primo parziale quando abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere. Penso che dovremo lavorare su questo: essere più concrete momenti decisivi, quando si decidono i set. Dobbiamo limitare gli errori ed evitare di concedere alle avversarie opportunità di rimontare. Il bello di questo torneo è che ti offre subito la chance di riscattarti in campo. Lo spirito del gruppo è buono, sono convinta che, rispetto all'esordio, contro la Germania entreremo in campo meno tese. L'obiettivo è ottenere la vittoria con il miglior risultato possibile, considerando che i punti assegnati per il ranking mondiale tengono conto anche dei set vinti e persi”.

Sul piano personale, la Bosetti tornata in gruppo con il nuovo ct spiega: “Una delle cose che mi rende più contenta è sentire la fiducia del ct Velasco. Abbiamo iniziato un nuovo percorso e la mia speranza è che con il passare dei giorni il gruppo si conosca meglio e di conseguenza si consolidino i meccanismi di squadra”.

La Germania dal canto suo ha esordito battendo la Francia 3-0 (25-22, 25-14, 25-22). I precedenti tra Italia e Germania sono in totale 72, con un bilancio per le azzurre di 50 vittorie e 22 sconfitte.