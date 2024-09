Bebe Vio alle Paralimpiadi: il programma e dove vedere le gare di scherma in carrozzina

Parigi, 2 settembre 2024 - Le Paralimpiadi di Parigi 2024 sono entrate nel vivo e l'Italia dopo quattro giorni di gare ha già collezionato ben 21 medaglie. Sono arrivati 10 bronzi, sei argenti e cinque ori. Gli ultimi metalli più preziosi sono stati conquistati nella giornata di ieri da Rigivan Ganeshamoorthy, che ha trionfato nel lancio del disco F52 con il miglior lancio di 27.06 (una misura che è valsa al romano non solo l'oro ma anche il record del mondo) e da Stefano Raimondi nei 100m stile libero S10. Alla Paris La Defense Arena il nuotatore azzurro si è imposto con un tempo di 51.40.

Tra i campioni che però devono ancora fare il loro esordio in queste Paralimpiadi c'è Beatrice Vio, per tutti Bebe. La 27enne veneta, sarà invece protagonista assoluta sulla pedana del Grand Palais per le gare di scherma Paralimpica. L'obiettivo è mettersi al collo il terzo oro individuale consecutivo nel fioretto categoria B, dopo i trionfi di Rio 2016 e Tokyo 2020. Non solo nel singolare, perché Bebe Vio sarà grande protagonista anche nel fioretto a squadre, dove l'Italia insegue l'oro dopo il bronzo brasiliano e l'argento in Giappone.

Il programma di Bebe Vio nella scherma paralimpica

Per la schermitrice veneta saranno due giorni di gare molto intensi. Per quanto riguarda l'individuale l'appuntamento è per mercoledì 4 settembre. La scherma paralimpica partirà con le qualificazioni dalle 9 di mattina e si disputerà tutta in un giorno, con le eventuali finali che saranno a partire dalle 18:30. Mentre, per quanto riguarda il fioretto a squadre, si scenderà in pedana giovedì 5 settembre. Il programma è identico a quello del singolare, solo che si partirà più tardi. Appuntamento alle ore 11:30 con i quarti di finale contro gli Stati Uniti e le eventuali finali saranno nella stessa giornata, nel pomeriggio, con orari ancora da definire e che dipenderanno dalle varie gare.

Mercoledì 4 settembre

Fioretto femminile individuale: a partire dalle 9:00 (sedicesimi di finale, ev. finali dalle 18:30)

Giovedì 5 settembre

Fioretto femminile a squadre: a partire dalle 11:30 (quarti di finale, ev. finali nella stessa giornata con orari da definire)

Dove vedere le Paralimpiadi di Parigi

Per non perdersi nemmeno un momento delle Paralimpiadi di Parigi 2024 e, in questo caso, delle gare di Bebe Vio basterà sintonizzarsi su Rai 2. I Giochi Paralimpici sono infatti trasmessi in diretta tv, in chiaro, sulla principale emittente nazionale. L'alternativa streaming è offerta da Rai Play, anche in questo caso gratuitamente.