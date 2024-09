Sara Morganti brilla d’argento, l’amazzone toscana fa il bis alle Paralimpiadi di Parigi

Parigi, 7 settembre 2024 – Nell'equitazione, storica medaglia d'argento per la toscana Sara Morganti alle Paralimpiadi di Parigi nel freestyle. L'azzurra, in sella a Mariebelle, ha chiuso con il punteggio di 81,407.

"Dico sempre a me stessa che il miglior risultato a cui possa ambire è quello di migliorare me stessa e oggi con un bronzo nella prova tecnica e un argento in quella artistica credo di esserci riuscita", dice Morganti; l’amazzone 48enne è nata e cresciuta a Lucca, ma da oltre vent’anni vive a Pisa. E’ affetta da sclerosi multipla progressiva, che le è stata diagnosticata all’età di 19 anni.

"Dopo le due medaglie di Tokyo 2020 (di bronzo, ndr) adesso provo grandi emozioni. Sono felice e voglio godermi questo momento. Devo gioire per questo risultato incredibile – dice Morganti – che voglio condividere, senza tralasciare nessuno, con tutti coloro che in qualsiasi modo mi hanno supportato per raggiungerlo. Non ci sono parole e non ci credo ancora. Avevo una paura terribile di portare Mariebelle, perché sarebbe stata la prima esperienza importante, anche se abbiamo vinto il Campionato d'Europa lo scorso anno - ha concluso - Qui a Parigi il mio cavallo, invece, mi ha ascoltato, si è affidata ed è stata fantastica".