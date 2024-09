Paralimpiadi di Parigi 2024, Christian Volpi parte alla grande: è in semifinale

Parigi, 6 settembre 2024 – Con il terzo posto in batteria, il canoista paralimpico livornese Christian Volpi, conquista il pass per le semifinali sui 200 metri KL2. Un ottimo esordio per Volpi che è sostenuto da un entusiasta gruppo di tifosi, amici e familiari, che l’hanno seguito in questa avventura olimpica. Volpi ha chiuso con 45,42, superato dal favorito Curtis McGrath (con il tempo di 42,66 e Mykola Syniuk (44,06).