Paralimpiadi, tolto il bronzo a Giacomo Perini nel canottaggio: aveva un cellulare a bordo

Parigi, 1 settembre 2024 - Un cellulare dimenticato e portato a bordo è costato a Giacomo Perini l'annullamento del bronzo conquistato nella gara maschile Pr1 del canottaggio.

L'atleta romano paralimpico del Circolo Canottieri Aniene aveva conquistato il terzo posto con il tempo di 9'14"47 nella gara delle Paralimpiadi di Parigi, ma aveva dimenticato il suo telefonino nella borsa personale, portandolo sull’imbarcazione.

Purtroppo la norma prevede che l'atleta non possa portare in barca attrezzature elettroniche con cui trasmettere e ricevere, anche se in questo caso non sarebbe stato utilizzato.

La Federazione italiana canottaggio ha immediatamente presentato un ricorso che è stato però rigettato dal Board of Jury (Consiglio di Giuria).

Sul terzo gradino del podio sale così l'australiano Erik Horrie (quarto tempo dietro Perini con 9'23"37), insieme al britannico Benjamin Pritchard (oro con 9'03"84) e all'ucraino Roman Polianskyi (argento con 9'14"47).