Coppa del mondo, Dominik quarto nel superG di Wengen, come Fede ad Altenmarkt: paura per la caduta del francese Pinturault. Paris e Brignone, il podio sfuma per un soffio

Aspettando i 4.270 metri del Lauberhorn, il francese Cyprien Sarrazin si aggiudica in 1.47.75 il superG di Wengen. Il transalpino è stato più veloce anche dello svizzero Marco Odermatt (1.48.33). Di nuovo terzo il norvegese Alekasnder Kilde (1.48.75). Ok Dominik Paris (nella foto), 4° in 1.48.81. "Finalmente un buon risultato anche in superG – commenta –, domani c’è la discesa ed è un’altra storia". Quinto, in 1.48.91, il piemontese Guglielmo Bosca. Paura dopo la caduta del francese Alexis Pinturault, che si è rotto il crociato. Per lui stagione finita . Oggi a Wengen il piatto forte: la discesa del Lauberhorn, la più lunga del mondo (4.270 metri). Appuntamento alle 12,30 su Rai Sport ed Eurosport.

In campo femminile, Cornelia Huetter vince il superG di Altenmarkt-Zauchensee in 1’13″17, 9 centesimi meglio della norvegese Kaisa Lie e 21 di Lara Gut-Behrami. Quarta Brignone, 5ª Marta Bassino. Scivola ed esce a metà tracciato Sofia Goggia. Oggi la discesa alle 10,45, diretta Rai Sport ed Eurosport.