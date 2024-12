Super G Bormio oggi, Moeller domina sulla Stelvio. Casse solo 11esimo

Bormio, 29 dicembre 2024 – Il weekend complicato di Bormio si era aperto con i gravi incidenti nelle prove occorsi a Pietro Zazzi e soprattutto Cyprien Sarrazin, ma anche il super-g riserva subito un brivido per la brutta caduta di Gino Caviezel, costretto a lasciare la pista in elicottero. La Stelvio invece sorride a Fredrik Moeller, il nuovo che avanza che vince grazie a un tempo di 1:29.22, peggiorato di 20 centesimi dall'esperto Vincent Kriechmayr e 24 centesimi da Alexis Monney, il vincitore di ieri, tanto per restare in tema delle nuove leve dello sci. Chissà se questa linfa fresca spaventa Marco Odermatt, oggi solo quinto e per sua stessa ammissione contento di aver condotto la gara in porto senza brutte sorprese: per il fuoriclasse svizzero restano la leadership di specialità e in Coppa del Mondo. Capitolo Italia: per poco Mattia Casse, 11esimo, manca la top 10, mentre Dominik Paris e Giovanni Franzoni, rispettivamente 15esimo e 16esimo, fanno ancora peggio.

La cronaca

Pronti, via e Gino Caviezel (Svizzera) cade malamente nel secondo settore: la bruttissima torsione innaturale del ginocchio destro e il successivo soccorso in elicottero spiegano subito bene la gravità della situazione. Alla ripresa, il miglior tempo diventa quello di Fredrik Moeller (Norvegia), che scende in 1:29.22, tempo che neanche Marco Odermatt (Svizzera) riesce ad abbassare: per il fuoriclasse un ritardo all'arrivo di 45 centesimi. Tocca poi a Mattia Casse (Italia), che perde subito 16 centesimi prima di chiudere in 1:30.26, a oltre 1" dal leader momentaneo e non senza aver anche rischiato grosso in una curva. Inizio complicato anche per Dominik Paris (Italia), che lascia subito 35 centesimi sulla Stelvio: per lui un tempo di 1:30.77 chiaramente tutt'altro che soddisfacente. Giovanni Franzoni (Italia) perde presto 39 centesimi ma sulla Carcentina è il più veloce: per lui un tempo di 1:30.80. Al terzo posto, alle spalle dell'usato sicuro Vincent Kriechmayr (Austria), nonostante il pettorale alto si coccola Alex Monney (Svizzera), che va così a completare il podio di giornata e anche a confermare il feeling con la Stelvio dopo il successo di sabato.

Classifica Super G Bormio

1) Fredrik Moeller (NOR) in 1:29.22

2) Vincent Kriechmayr (AUT) +0.20

3) Alexis Monney (SUI) +0.24

4) Stefan Rogentin (SUI) +0.42

5) Marco Odermatt (SUI) +0.45

6) Franjo Von Allmen (SUI) +0.64

7) Daniel Hemetsberger (AUT) +0.66

8) Nils Allegre (FRA) +0.74

9) Florian Loriot (FRA) +0.91

10) Stefan Babinsky (AUT) +0.93

Classifica Coppa del Mondo di Super G

1) Marco Odermatt (SUI) 205

2) Fredrik Moeller (NOR) 200

3) Vincent Kriechmayr (AUT) 142

4) Mattia Casse (ITA) 139

5) Stefan Rogentin (SUI) 100

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Marco Odermatt (SUI) 630

2) Henrik Kristoffersen (NOR) 469

3) Atle Lie McGrath (NOR) 382

4) Loic Meillard (SUI) 314

5) Timon Haugan (NOR) 273