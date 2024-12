Super G Bormio, ancora paura sulla Stelvio. Grave incidente per Caviezel: cosa è successo

Bormio, 29 dicembre 2024 – Ancora paura a Bormio dopo la terribile caduta del francese Cyprien Sarrazin nelle prove di discesa libera.

Il superG di Coppa del Mondo di oggi, domenica 29 dicembre 2024, è stato interrotto appena dopo l’inizio per il brutto volo sul muro di San Pietro del primo a partire, Gino Caviezel.

Lo svizzero è stato subito soccorso con intervento dell'elicottero. Ha apparentemente gravi problemi a una gamba. L'elvetico ha sbattuto contro un palo violentemente con apertura dell'airbag ed è poi scivolato per decine di metri lungo la Stelvio.

La gara è quindi ripresa, dopo un controllo della pista da parte degli organizzatori.

Tornando a Sarrazin, è rassicurante l’ultimo bollettino medico diramato dopo l’operazione alla testa: “Cyprien è sveglio e cosciente. Le sue condizioni sono stabili, sarà tenuto sotto osservazione per un periodo ancora da definire”, la nota diffusa dalla Federsci francese. È comunque ancora troppo presto per conoscere la durata dell'assenza dello sciatore di Dévoluy, che già era stato ricoverato in terapia intensiva nel 2018 per un trauma cranico seguito a una caduta in gigante a Garmisch-Partenkirchen (Germania).