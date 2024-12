“Sarrazin è sveglio e cosciente”. Stabili la condizioni dello sciatore francese

Roma, 28 dicembre 2024 - Cyprien Sarrazin è sveglio e cosciente, le sue condizioni sono stabili, fa sapere il dottor Stéphane Bulle, medico della squadra francese di sci alpino. Il discesista transalpino era finito ieri contro le reti di protezione durante la prova di libera di coppa del Mondo a Bormio, ed era stato trasportato in elicottero in ospedale dove è stato operato per un ematoma cranico subdurale.

"Dopo l'intervento di venerdì sera all'ospedale di Sondalo, vicino a Bormio, Cyprien Sarrazin è sveglio e cosciente. Le sue condizioni sono stabili. Sarà tenuto sotto osservazione per un periodo indefinito" si legge nella nota su X della federazione di sci transalpina.

Dopo l'incidente sono arrivare le critiche di un suo compagno Allegre alla pista che ospiterà le gare di sci di Milano-Cortina 2026. "Sanno solo fare danni, non meritano le Olimpiadi".