Slalom femminile oggi, Ljutic vince a Semmering. Crisi Italia: nessuna a punti

Semmering, 29 dicembre 2024 – Sulla pista dove Shiffrin aveva dominato, tre vittorie negli ultimi quattro slalom, potrebbe essere nata una nuova stella. Si chiama Zrinka Ljutic, che non è di certo una novità nel circus, ma il modo con cui ha dominato lo slalom di Semmering disegna un futuro da possibile campionessa. La croata ha demolito le avversarie fin dalla prima manche e ha conquistato la sua prima vittoria in carriera nel massimo circuito, rifilando quasi due secondi a Duerr e Liensberger, le altre due sul podio, in una gara in teoria aperta a ogni pronostico con l'assenza dell'americana (data di rientro solo ai mondiali di febbraio). Si conferma, invece, la grande difficoltà della nazionale azzurra con zero sciatrici in zona punti. Tutte eliminate nella prima manche e solo Peterlini, poi uscita nella seconda, si era qualificata. Serve fare qualcosa.

Ljutic, che dominio

Come sempre, una Panorama in ombra, con pendenze importanti per lo slalom ma un tracciato che dà poco ritmo con cambi continui tra zone più filanti e altre decisamente più angolate. Nella prima manche è Zrinka Ljutic a interpretare meglio la tracciatura del padre, che ovviamente conosce bene le sue caratteristiche, con il miglior tempo con mezzo secondo di vantaggio sulla tedesca Lena Duerr, mentre tutte le altre hanno viaggiato attorno al secondo, con Camille Rast terza a 98 centesimi, davanti alla connazionale Holdener, quarta a 1”13. I distacchi sono abissali, infatti dentro la top ten si è arrivati anche a due secondi di ritardo con Melanie Meillard decima a 2”25. Le italiane hanno piazzato solo Martina Peterlini in una discreta undicesima posizione a 2”29, mentre tutte le altre sono rimaste fuori dalle migliori trenta.

Nella seconda tracciato più regolare, dopo quello con poco ritmo della prima, ma pista sempre all’ombra e con poca visibilità. Le rimonte da dietro sono possibili e infatti accade con la svedese Aronsson Elfman e l’austriaca Franziska Gritsch, che risalgono di dodici posizioni senza, però, andare in zona podio. Il vero capolavoro è di Katharina Liensberger, che va a prendersi il podio rimontando quattro posizioni, fermata solo da Lena Duerr, ottima seconda. La tedesca nulla può contro la croata Zrinka Ljutic, che si prende la prima vittoria in Coppa del mondo con una gara spettacolare e con distacchi importanti. 1’43”33 per Ljutic con 1”75 su Duerr e 1”85 su Liensberger, mentre Camille Rast, il pettorale rosso, si accontenta della quarta piazza, utile anche per la generale, a 2”16. A completare la top ten Hector, Holdener, Meillard, Aicher, Slokar e Huber. Ancora grande crisi in questa specialità per le italiane, che non vanno a punti. Peterlini, infatti, che era undicesima, è uscita nella seconda manche lasciando sul piatto un piazzamento importante per abbassare il pettorale di partenza. Per effetto di questi risultati, Rast si tiene il pettorale rosso di specialità con 255 punti, poi Duerr con 235, Ljutic con 209 e Liensberger con 205. Nella classifica generale, stante l’assenza di Brignone, Rast si riprende la testa con 351 punti, seguita da Ljutic con 334 e appunto Brignone con 319.

Classifica slalom Semmering

1 Ljutic 1’43”33

2 Duerr +1.75

3 Liensberger +1.85

4 Rast +2.16

5 Hector 2.28

6 Holdener +2.41

7 Meillard +2.82

8 Aicher +2.85

9 Slokar +3.04

10 Huber +3.13

