Coppa del mondo, gare da giovedì. Casse, Innerhofer e Paris all’assalto di Wengen

Comincia oggi la lunga settimana di Wengen, che vedrà il recupero della discesa cancellata a Beaver Creek, oltre ai consueti superG e discesa del Lauberhorn. I convocati per le gare veloci svizzere sono otto (cui si aggiungeranno gli slalomisti per la gara conclusiva di domenica). Saranno: Dominik Paris, Christof Innerhofer (al rientro dopo l’infortunio al polpaccio, patito durante il superG di Bormio), Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi e Guglielmo Bosca. Oggi la prima prova cronometrata, seguita domani dalla seconda prova. Da giovedì il via alle gare, con la prima discesa (recupero di Beaver) che sarà accorciata alla partenza del superG. Per venerdì è in programma proprio il superG, mentre sabato andrà in scena la discesa del Lauberhorn. Domenica, il programma sarà concluso dallo slalom. Lo scorso anno a Wengen andò a podio Mattia Casse (foto), nella discesa, mentre nel 2022 furono terzi sia Dominik Paris in discesa che Giuliano Razzoli in slalom. La vittoria più recente in discesa porta il nome di Christof Innerhofer, che si impose nel 2013, mentre in slalom vinse Giorgio Rocca nel 2006. La discesa del Lauberhorn è l’unica delle grandi classiche a mancare nel palmarès di 18 vittorie in Coppa di Paris.