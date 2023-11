Coppa del Mondo di sci: Mattia Casse, ghiaccio bollente. "Noi in lotta col clima"

Cervinia, 10 novembre 2023 – “L’anno più complicato per la preparazione e per i ghiacci". Coppa del Mondo verso il weekend di Zermatt/Cervinia, in cui il meteo continua a essere un terno al lotto, anche il discesista Mattia Casse, 33 anni, è tra gli atleti che fanno i conti con il clima che cambia. La discesa rompe il ghiaccio domani e domenica in territorio elvetico a 3.720 metri di quota vicino a Zermatt e arriva a 2.840 in territorio italiano, sopra Cervinia con l’incognita di un possibile rinvio, causa maltempo, per una perturbazione in arrivo.

Casse, che particolarità ha questa pista?

"E’ un tracciato piuttosto lungo, circa due minuti. La velocità c’è, è continua, ma non si percepisce come in altre piste".

Cosa servirà per far bene a partire da domani?

"Il mio obiettivo è fare una manche il più pulita possibile. Sarà importante non perdere mai velocità di percorrenza per non giocarsi decimi importanti".

Mercoledì il vostro unico turno di prove a causa del meteo avverso, che idea si è fatto?

"Abbiamo rimesso gli sci lunghi per la prima volta da settembre. Nessuno era particolarmente performante: quest’anno abbiamo faticato a fare velocità a causa delle cattive condizioni dei ghiacciai, le prime volte bisogna riprendere un po’ il mestiere".

Lo scorso anno due podi in discesa e uno in supergigante. Quali sono le priorità di questa stagione?

"Sono a ricerca di una maggiore continuità sia in discesa che in super-g. Allo stesso tempo cercherò di distribuire le energie durante tutta la stagione, per essere pronto a fine anno come a metà".

A breve termine: sabato e domenica che si aspetta?

"Siamo tutti curiosi di saperlo, e siamo curiosi di capire come ci rimetteremo sugli sci. Più di tutto bisogna sperare nella clemenza del meteo".

Viene da una lunga preparazione, ma chi è Mattia Casse quando non si allena?

"Diciamo che ruota sempre un po’ tutto intorno allo sport. Ma confesso, da buon italiano, di avere una grandissima passione per il cibo. Abito a Bergamo e qui intorno tra formaggi e vino c’è l’imbarazzo della scelta: per un atleta non è facile far convivere questa passione con lo sport, ma nelle pause riesco sempre a ritagliarmi un momento per farlo".