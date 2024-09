Delago operata alla clavicola, ecco quando rientra

Bologna, 14 settembre 2024 – Sarà di due mesi lo stop di Nicol Delago dopo la frattura scomposta della clavicola rimediata in allenamento a Ushuaia. La discesista gardenese è caduta in Sudamerica ed è immediatamente rientrata in Italia per sottoporsi a intervento chirurgico a cura del professor Andrea Panzeri, con la collaborazione del dottor Gabriele Thiebat e del dottor Riccardo Accetta. Per Delago ora riposo, fisioterapia e ritorno sugli sci tra circa due mesi in tempo per le tappe di dicembre.

Tornerà in gara a Beaver Creek

Intervento perfettamente riuscito per Nicol Delago che dunque farà in tempo a tornare per il blocco di allenamenti di Copper Mountain a novembre e, quindi, rientrare in gara per la tappa di Beaver Creek negli Stati Uniti. La nota Fisi: 2E’ perfettamente riuscita l’operazione alla spalla destra a cui è stata sottoposta Nicol Delago alla clinica La Madonnina di Milano. Il dottor Andrea Panzeri, Presidente della Commissione Medica FISI, in collaborazione con il dottor Gabriele Thiebat e il dottor Riccardo Accetta (responsabile dell’UO di Traumatologia dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio) hanno provveduto a ridurre la frattura scomposta della clavicola oche la ventottenne finanziera gardenese si è procurata nei giorni scorsi durante un allenamento sulle nevi argentine di Ushuaia. Nicol osserverà qualche giorno di riposo assoluto, prima di cominciare la rieducazione vera e propria in vista del rientro sugli sci, previsto nel giro di circa 60 giorni”. E’ comunque un guaio per la gardenese che salterà una fase importante della preparazione pur potendo rientrare a metà dicembre a Beaver Creek. La missione è poter tornare per il blocco di allenamenti a Beaver, fondamentale per preparare Beaver.

Confermati i mondiali 2027 a Crans

Ufficiali i mondiali di sci 2027 a Crans Montana. La località svizzera tornerà a ospitare una rassegna iridata, riportando la lotta mondiale nel Canton Vallese dopo quarant’anni. Risolte le ultime questioni con la Fis, la località doveva fornire determinate garanzie dopo che nelle ultime settimane era stata messa in discussione l’organizzazione del mondiale, e così è stata comunicata ufficialmente la rassegna per il 2027, dopo quella di Saalbach 2025 e prima di quella a Narvik nel 2029 e in Gardena nel 2031. Sarà dunque Crans Montana 2027, per la soddisfazione di tutti, soprattutto del presidente Fis Johan Eliasch che ha sistemato le prossime quattro edizioni iridate di sci alpino. “Ora possiamo concentrarci sulla preparazione di un’altra edizione dei mondiali. Sarà grandioso”, il commento di Eliasch. A stretto giro di posta ha parlato anche il segretario generale Michel Vonn, come riportato da Neveitalia: “Ci abbiamo messo più tempo del previsto, ma ora possiamo confermare la decisione di fare i mondiali a Crans Montana”.