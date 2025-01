Discesa libera Cortina oggi, Goggia è la regina. Brignone terza

Cortina d'Ampezzo, 18 gennaio 2025 - Sofia Goggia si è presa la corona sulla Olympia delle Tofane. La sciatrice bergamasca ha conquistato la vittoria nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo, grazie ad una super prestazione che l'ha vista prevalere davanti alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie e a Federica Brignone. Quest'ultima resta in corsa per la vittoria della Coppa del mondo di sci alpino, in bagarre con l'elvetica Lara Gut Behrami, oggi arrivata proprio alle spalle dell'atleta azzurra. Prestazioni più opache per le altre italiane in gara, tutte fuori dalle top 15 ad eccezione di Laura Pirovano. Staccata anche Lindsey Vonn, che commette un errore che le costa tanti decimi nel finale.

La cronaca della discesa libera

Jacqueline Wiles inaugura la mattinata di discesa libera femminile sulla pista Olympia delle Tofane, sopra la quale splende il sole e il cielo è aperto. La statunitense trascorre molto tempo con gli sci staccati da terra e, soprattutto, va spesso fuori traiettoria perdendo tempo qua e là. L'atleta americana timbra il primo crono di riferimento sull'1:34.94, subito battuto per oltre mezzo secondo da Kajsa Vickhoff Lie. Fanno più fatica Christina Ager ed Ester Ledecka, che precedono l'uscita di Corinne Suter e dell'azzurra Elena Curtoni. L'elvetica, che qui ha patito due brutti infortuni negli scorsi anni, si colloca in seconda posizione; l'italiana commette un errore con una spigolata che la fa uscire di linea, per fortuna senza conseguenze, ma che la taglia anche fuori dalla corsa. Cornelia Huetter, tra le favorite di oggi, si piazza a 37 centesimi dalla campionessa olimpica Lie, che resta in vetta. Dopo l'austriaca, ecco altre due delle nostre atlete di casa: Federica Brignone e Marta Bassino. Brignone va fortissimo, è davanti fino all'ultimo settore, ma proprio nel parziale conclusivo perde un paio di decimi che la costringono alla momentanea seconda posizione a soli 13 centesimi dalla norvegese. Bassino entusiasma meno e paga un secondo netto sulla Lie.

Con il pettorale 12 scende Lara Gut Behrami, contendente di Federica Brignone per il comando della classifica generale di Coppa del mondo. La svizzera è molto competitiva nella prima parte, ma commette una sbavatura che le fa perdere fiducia e tempo nel resto della discesa. L'esito equivale a 30 centesimi di gap dalla Lie e dunque terzo posto, alle spalle anche di Brignone. Laura Pirovano mostra buona velocità nella fase centrale, pur non registrando al traguardo un tempo molto competitivo. Il pettorale numero 15 è di Sofia Goggia, l'ultima tra le migliori - sulla carta - di giornata. L'azzurra vola letteralmente nella prima fase, dove guadagna ben 55 centesimi sulla Lie. Nell'ultima sezione Sofia è velocissima, a 117 km/h, e si trascina il vantaggio accumulato: primo posto con 42 centesimi sulla norvegese, grazie al tempo di 1:33.95.

Nicol Delago non brilla e resta fuori dalle prime quindici, quando ci si avvia verso il pettorale numero 20. Tanti errori anche per Michelle Gisin che è momentaneamente ultima, mentre cresce l'attesa per Lindsey Vonn. La campionessa statunitense, la più vincente di sempre a Cortina (12 successi totali), scende con il pettorale 31 ed è indicata come la variabile impazzita in grado di scombussolare le zone alte della classifica. L'atleta degli Usa però commette un errore nello stesso punto dove era già caduta in prova e conclude con oltre un secondo e mezzo da Goggia.

Leggi anche: Sci, discesa Wengen: favoriti e orari tv