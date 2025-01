Discesa libera Wengen oggi, vince Odermatt. Paris è quarto

Wengen (Svizzera), 18 gennaio 2025 – A Wengen fa festa il pubblico di casa ed è una festa doppia: la discesa libera la vince Marco Odermatt grazie a un tempo di 2:22.58, seguito dal connazionale Franjo Von Allmen, attardato di 37 centesimi, con Miha Hrobat a 57 centesimi a chiudere il podio. Appena giù dalle piazze più ambite c'è Dominik Paris, quarto a 69 centesimi dall'idolo di casa, sempre più leader sia della Coppa del Mondo di specialità sia di quella generale. Nella top 10 c'è anche Florian Schieder, nono, mentre Mattia Casse è 12esimo: va decisamente peggio a Vincent Kriechmayr e Blaise Giezendanner, protagonisti di due cadute rovinosissime contro le reti.

La cronaca

Il 2:23.15 di Miha Hrobat (Slovenia) sembra già un tempo ottimo: Florian Schieder, il primo degli italiani, fa peggio di 80 centesimi a causa di qualche sbavatura nelle curve. Tocca poi a Dominik Paris, che parte bene, perde 60 centesimi nel secondo settore per poi recuperarne 46 nei due settori successivi: una rimonta che, per appena 12 centesimi, non basta a superare Hrobat. Vincent Kriechmayr (Austria), già ampiamente attardato, nel sesto settore finisce nelle reti riportando problemi al ginocchio destro e al volto. La gara riprende e, nel visibilio generale, cambia la leadership, con Franjo Von Allmen (Svizzera) che balza al comando grazie a un tempo di 2:22.95. Il derby con Marco Odermatt (Svizzera) entra nel vivo, ma i 29 centesimi persi nel primo settore sembrano un macigno: invece il fuoriclasse più atteso scende in 2:22.58 grazie a una parte centrale eccellente. Mattia Casse parte benissimo, con 24 centesimi di vantaggio poi dilapidati fino al 2:24.31 finale. La caduta rovinosa contro le reti di Blaise Giezendanner (Francia) causa un'altra interruzione dopo la quale tra gli altri si vede Christof Innerhofer, che scende in 2:26.13.

Classifica discesa libera di Wengen

1) Marco Odermatt (SUI) in 2:22.58

2) Franjo Von Allmen (SUI) +0.37

3) Miha Hrobat (SLO) +0.57

4) Dominik Paris (ITA) +0.69

5) Cameron Alexander (CAN) +0.71

6) Bryce Bennett (USA) +0.83

7) Justin Murisier (SUI) +1.18

8) James Crawford (CAN) +1.28

9) Florian Schieder (ITA) +1.37

10) Ryan Cochran-Siegle (USA) +1.45

Classifica Coppa del Mondo di discesa libera

1) Marco Odermatt (SUI) 325

2) Franjo Von Allmen (SUI) 243

3) Justin Murisier (SUI) 178

4) Miha Hrobat (SLO) 172

5) Alexis Monney (FRA) 135

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Marco Odermatt (SUI) 866

2) Henrik Kristoffersen (NOR) 574

3) Loic Meillard (SUI) 482

4) Franjo Von Allmen (SUI) 391

5) Atle Lie McGrath (NOR) 382