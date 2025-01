Discesa libera Kitzbuhel: orario tv e favoriti

Kitzbuhel, 24 gennaio 2025 – La pista più iconica del mondo, il sogno di una vita. Vincere sulla Streif di Kitzbuhel significa entrare nell’olimpo dello sci alpino e prendersi di diritto un posto nella storia. L’Italia ce l’ha fatta più volte, Paris soprattutto, e le recenti prestazioni lasciano ben sperare per Mattia Casse, il più in forma della nazionale che dovrà cercare di battere lo squadrone elvetico, praticamente imbattibile non solo con Odermatt ma anche con Von Allmen e Monney. La Streif, però, porta bene, perché sono cinque in totale le vittorie azzurre e allora perché non sperare in un altro glorioso successo.

I precedenti e i favoriti

Cinque volte un italiano ha messo il proprio nome sull’albo d’oro della Streif, partendo da Kristian Ghedina nel 1998, poi Dominik Paris nel 2013, 2017 e 2019, intervallato da Peter Fill nel 2016. Ma non solo vittorie, perché c’è anche Florian Schieder tra i protagonisti a Kitzbuhel con due secondi posti nel 2023 e nel 2024. In generale, mancherà il vincitore 2024, ovvero Cyprien Sarrazin, che vinse su Odermatt e Paris la seconda discesa sulla Streif. Lo svizzero, dunque, dopo Wengen vuole marchiare un’altra classicissima perché sulla Streif non ha mai vinto. Sono dieci gli atleti nel primo gruppo di merito e tra questi, con ogni probabilità, uscirà il vincitore. Odermatt appare favorito di una incollatura su Von Allmen, ma Alexander, Paris, Casse e Murisier sono pronti a prendersi uno scalpo importante. Nel secondo gruppo di merito citiamo Monney, altro svizzero, Schieder, che si accende sempre a Kitzbuhel, Rogentin e i padroni di casa Striedinger e Hemetsberger, i quali dovranno sorreggere il peso dell’Austria in assenza di Vincent Kriechmayr.

I pettorali di partenza

1 Stefan Rogentin

2 Stefan Babinsky

3 Matthieu Bailet

4 Alexis Monney

5 Florian Schieder

6 Franjo Von Allmen

7 Mattia Casse

8 Marco Odermatt

9 Nils Allegre

10 Miha Hrobat

11 Justin Murisier

12 Dominik Paris

13 Cameron Alexander

14 Bryce Bennett

15 Ryan Cochran Siegle

16 Daniel Hemetsberger

17 Marco Kohler

18 Maxence Muzaton

19 Otmar Striedinger

20 James Crawford

21 Lars Roesti

22 Adrian Smiseth Sejersted

23 Adrien Theaux

24 Christof Innerhofer

25 Elian Lehto

26 Nils Alphand

27 Jared Goldberg

28 Brodie Sieger

29 Sam Morse

30 Romed Baumann

Dove vederla in tv

La discesa libera di Kitzbuhel sulla Streif si disputa sabato 25 gennaio alle 11.30. Diretta in chiaro su Rai Due e in streaming su Raiplay con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Live a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni.

