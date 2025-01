Discesa femminile oggi: Brignone beffa Goggia di un centesimo, tripudio azzurro a Garmisch

Garmisch, 25 gennaio 2025 - Federica Brignone dopo Kronplatz lo aveva detto “A Garmisch per rifarmi”. Taac, fatto. La tigre valdostana si impone nella discesa libera femminile sulla Kandahar, da campionessa, con il bacio della fortuna che premia i coraggiosi visto il margine, esiguo, sulla rivale interna, quella Sofia Goggia che ha dovuto accontentarsi del secondo posto per un solo centesimo. Di fatto un battito di ciglia. Ma è grande spettacolo per la nazionale femminile che sigla un’altra doppietta e conferma la vetta sia della generale sia della coppa di discesa con Brignone. Valanga rosa. Al terzo posto Corinne Suter, una da tenere d’occhio ai mondiali.

Tutto in un centesimo

La Kandahar è una pista completa, per campionesse vere, perché serve fare velocità nelle parti di scorrimento e sciare al meglio tecnicamente sui muri. Insomma, va fatto tutto nella maniera giusta. In un tracciato diviso a metà tra parte iniziale in piano e seconda tecnica, dove raccordare i curvoni, le nostre, come era normale accadesse, mettono il turbo dove c’è da curvare. Sofia Goggia scende dopo che Corinne Suter aveva fatto il diavolo a quattro nei quaranta secondi di scorrimento, infatti la bergamasca accumula sei decimi di ritardo ma poi si accende da metà in giù e disegna curve con inclinazione massima, rischio, coraggio e rimonta tutto fino a prendersi una momentanea prima posizione. Che non dura tanto, perché Federica Brignone accende il duello in casa Italia, regge nella prima parte e trova qualche centesimo in meno di Goggia sulla Fischnaise, ed è lì che la valdostana si prende il minimo vantaggio. La battaglia tra le rivali la vince Brignone, sfruttando il fatto che Sofia, causa spalla dolorante, non è riuscita a stare in posizione nel finale. Trionfo di Fede, il trentaduesimo della carriera, in 1’35”83 con appena un centesimo su Sofia e 18 su una ottima Corinne Suter. Una vittoria importate, non solo per il morale ma anche per le classifiche. Quarta si è piazzata Breezy Johnson, che ha tolto punti a Lara Gut Behrami, quinta a 37 centesimi, poi Lauren Macuga, che ha spaventato con il 27, ma si è classificata sesta a 38 centesimi dopo che era in vantaggio al secondo intermedio. Indietro anche Cornelia Huetter, la rivale per la coppa di discesa, che è ottava a 46 centesimi, mentre l’Italia piazza anche Laura Pirovano in decima posizione. E Lindsey Vonn? Stava andando forte e con un tempo da top ten, ma un errore prima della Fiscnaise l’ha fatta uscire. Per effetto di questi risultati, Brignone è leader della coppa di specialità con 289 punti davanti a Goggia con 260 e Huetter con 208. Nella generale, invece, 100 punti pesantissimi che portano Fede a 739 con Gut Behrami a 629 e Camille Rast, oggi assente, a 562. Domenica, pioggia permettendo, si replica con il super g

Classifica discesa Garmisch

1 Brignone 1’35”83 2 Goggia +0.01 3 Suter +0.18 4 Johnson +0.25 5 Gut Behrami +0.37 6 Macuga +0.38 7 Raedler +0.44 8 Huetter +0.46 9 Weidle Winkelmann +0.50 10 Pirovano +0.54