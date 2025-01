Quanto guadagnano sciatori e sciatrici in Coppa del Mondo: i prize money delle gare

Roma, 4 gennaio 2025 – Oltre 11 milioni di Franchi, circa 12 milioni di euro. Tanto vale un’intera stagione, maschile e femminile, della Coppa del Mondo di sci. Questo il totale dei premi messi in palio dalla FIS, la Federazione Internazionale di Sci, per le gare di specialità che da ottobre a marzo vedono impegnati i migliori atleti degli sport invernali. Una cifra elevata che va ovviamente suddivisa per le singole tappe del circuito di discesa e slalom, con 114.000 franchi svizzeri, circa 121 mila euro al cambio attuale che poi vanno ulteriormente divisi in base al piazzamento. Il 5 gennaio ad esempio le sciatrici saranno di scena a Kranjska Gora, in Slovenia mentre gli uomini torneranno in pista a Madonna di Campiglio mercoledì 8 gennaio. In entrambi i casi e come in quasi tutte le prove, si passerà da un massimo di 47.000 franchi, 50.000 euro per i primi classificati ad un minimo di 700 franchi (750 euro) per chi invece si piazza entro il 30° posto. Per chi arriva alle spalle del primo ma sempre sul podio i premi in denaro sono rispettivamente da 22.000 e 12.000 franchi, 23.000 e 13.000 euro. Diverso invece il discorso per le prove a Kitzbuehel, in programma il 24, 25 e 26 gennaio: nelle gare della località austriaca, i premi arrivano nelle tasche dei vincitori e dei piazzati già in euro, con in palio anche un montepremi più alto rispetto alle altre tappe del campionato del mondo. Qui infatti il Prize Money totale è di 333.200 franchi, circa 356.000 euro con 100.000 franchi per il primo classificato, 50.000 franchi per il secondo e 25.000 franchi per il terzo, fino al 30° che in questo caso ha invece diritto a 2.000 franchi. Con oltre 30 prove da disputare in stagione dunque, è facile avvicinarsi a cifre più che soddisfacenti per chi ambisce alla vittoria finale: nel 2023 ad esempio, Mikaela Schiffrin vincitrice della Sfera di Cristallo generale si era assicurata un montepremi di oltre 976.000 euro mentre Sofia Goggia e Federica Brignone avevano guadagnato rispettivamente circa 342.000 euro e circa 321.300 euro. Un montepremi più che interessante al quale vanno aggiunti poi i proventi provenienti dai singoli sponsor che nel caso dei campioni più blasonati possono sfiorare anche il milione di euro per casco, sci oppure occhiali da sole.