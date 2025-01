Sci oggi in tv: gigante femminile a Kranjska Gora, orari e favorite. Si rivede Sofia Goggia

Roma, 4 gennaio 2025 – Torna lo spettacolo dello sci alpino e lo fa su una delle piste storiche della Coppa del mondo. Sulla Podkoren di Kranjska Gora il circus femminile si cimenterà sulle prove tecniche, con un gigante sabato 4 gennaio e uno slalom domenica 5. In casa Italia, ovviamente, c’è grande attenzione sulla prima delle due gare, dove ci sono tre grandi possibilità di risultato, mentre sui rapid gates prosegue l’assenza di una carta da podio assicurata. In gara torna anche Sofia Goggia, alla prima stagionale in gigante, andando a completare un terzetto di tutto rispetto con Federica Brignone e Marta Bassino. La valdostana è pettorale rosso di specialità ed è terza nella generale. Anche Goggia non è lontana, vista la prolungata assenza di Mikaela Shiffrin che ha consentito una numerosa bagarre in classifica.

La situazione e le favorite

Dopo tre gare su otto la classifica di gigante vede Federica Brignone in testa, due vittorie e una uscita, con 200 punti, davanti a Sara Hector con 196 e Alice Robinson con 140, mentre quella generale, dopo dieci gare disputate, è più combattuta che mai. Rast è in testa con 351 su Ljutic (334) e Brignone (319), ma sono tutte molto ravvicinate con Hector a 307 fino a Sofia Goggia, nona con 111 punti di ritardo dalla vetta. Distacco recuperabile. Sofia, tra l’altro, torna in gara in gigante proprio a Kranjska e chissà che un mezzo pensiero alla coppa generale non voglia farlo. La Podkoren porta abbastanza bene ai colori azzurri, infatti Marta Bassino, tra le favorite, ha vinto due volte nel 2018, aggiungendo un secondo posto nel 2023 e un terzo nel 2022. Pure Brignone, in grande forma, ha fatto podio con un secondo nel 2023 e un terzo nel 2024. Attenzione, però, a Valerie Grenier, due volte vincitrice nel 2023 e nel 2024, assieme a Lara Gut Behrami, seconda l’anno scorso, e Alice Robinson, vincitrice nel 2020. Pure Sara Hector può dire la sua con il successo tre anni fa. E Sofia Goggia? Difficile puntare subito al podio, ci è riuscita nel 2018, ma come primo obiettivo ci sarà quello di centrare una top ten.

I pettorali di partenza

1 Stjernesund 2 Ljutic 3 Grenier 4 Hector 5 Gut Behrami 6 Robinson 7 Brignone 8 Holtmann 9 Rast 10 Colturi 11 Bassino 12 Scheib 13 Direz 14 Hurt 15 Moltzan 16 Goggia

Dove vederlo in tv

Lo slalom gigante di Kranjska si disputa sabato 4 gennaio con prima manche alle ore 9.30 e seconda manche alle ore 12.30. Prevista la doppia diretta tv. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri. In streaming su Discovery Plus e Dazn.