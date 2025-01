Goggia 2 il ritorno: un’altra sfida gigante

C’è un altro passo da... Gigante che attende Sofia Goggia, la donna dei miracoli. Stupire ancora fra le porte larghe, quel Gigante che non compare sul suo menù da un annetto e che la vedrà tornare in gara proprio oggi a Kranjska Gora (prima manche 9,30, seconda alle 12,30 - diretta tv su Rai Sport ed Eurosport). L’ultima apparizione in Gigante di Sofia risale al 30 gennaio 2024, quando raggiunse un ottimo quinto posto sulla difficile pista di Kronplatz. La bergamasca raccontò di aver "allenato molto la disciplina per migliorare la velocità". E in effetti i risultati si erano visti, ora, dopo aver saltato il primo appuntamento stagionale di Gigante e con 3 podi di velocità al ritorno dal grave infortunio si può persino sognare la Coppa generale. Lei, realista com’è, forse preferisce non parlarne, ma in palio c’è una bella manciata di punti importanti. Piazzarsi fra le prime 10 nella specialità, le permetterebbe di portare a casa almeno 26 punti. Senza contare che fra le porte larghe ci sono ancora cinque gare in programma.

Sulle nevi slovene (dove l’anno scorso chiuse 12ª), un buon pettorale di partenza potrebbe aiutare Sofia: ufficialmente 19ª in graduatoria, in Slovenia si presenterà almeno al 16° posto, visto del ritiro della norvegese Ragnhild Mowinckel e degli infortuni della statunitense Mikaela Shiffrin e della slovacca Petra Vlhova. Dovesse esserci un altro forfai potrebbe sperare di partire addirittura fra le prime 15.

Per quanto riguarda la calssifica generale di Coppa del mondo, al momento Sofia Goggia è nona con 240 punti. Sono 111 le lunghezze che la separano dalla leader svizzera Camille Rast. Con una Shiffrin ancora fuori dai giochi (il ritorno è ipotizzabile per i mondiali di Saalbach), non sembra uno scoglio insormontabile. Tra le sifdanti principali c’è un’altra azzurra, Federica Brignone (terza a 319 punti) e oggi al cancelletto nel suo terreno di caccia prediletto. Per guadagnare terreno puntando sulla velocità Sofia ha ben tre fine settimana nel mese di gennaio: tra St. Anton (11-12), Cortina d’Ampezzo (18-19) e Garmisch (25-26) sono sempre previste una discesa e un superG.

La classifica generale di Coppa del mondo (top 10)

1. Camille Rast (Svizzera) 351; 2. Zrinka Ljutic (Croazia) 334; 3. Federica Brignone (Italia) 319; 4. Sara Hector (Svezia) 307; 5. Lena Duerr (Germania) 270; 6. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 269; 7. Cornelia Huetter (Austria) 250; 8. Mikaela Shiffrin (USA) 245; 9. Sofia Goggia (Italia) 240; 10. Katharina Liensberger (Austria) 237.

g. t.