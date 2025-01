Discesa libera di Kitzbuhel 2025, sorpresa Crawford. Paris migliore degli italiani

Kitzbuehel (Austria), 25 gennaio 2025 - Sotto la solita parata di star del mondo dello spettacolo e dello sport, come sempre la discesa libera di Kitzbuhel non delude le aspettative nel segno del consueto spettacolo ben fotografato da una top 10 racchiusa in appena 71 centesimi. Tra le consuetudini c'è anche la mancata vittoria per Marco Odermatt, che dopo il successo di ieri oggi invece addirittura non sale neanche su un podio sul cui gradino più alto si staglia la sorpresa James Crawford, che vince con un tempo di 1:53.64 ottenuto tra l'altro scattando con il pettorale 20. A distanza di 8 centesimi c'è Alexis Monney, mentre a 22 centesimi c'è l'altro canadese Cameron Alexander. Non solo Odermatt, solo sesto ma ancora leader della specialità (nonostante il dominio svizzero spezzato oggi dal Canada) e della classifica generale di Coppa del Mondo: a deludere è anche la spedizione azzurra, che vede in Dominik Paris, 12esimo, il miglior rappresentante, seguito a due posizioni più giù da Giovanni Franzoni, partito con il pettorale 53 e 14esimo al traguardo. Subito dietro, 15esimo, Florian Schieder.

La cronaca

Il primo tempo interessante è quello di Stefan Babinsky (Austria), che scende in 1:54.25, migliorato dall'1:53.72 di Alexis Monney (Svizzera). Il primo italiano è Florian Schieder, che fa peggio di 1" esatto rispetto al leader: con tanto di errore e rischio pesante nel finale. Tocca poi a Mattia Casse, che mette a referto un 1:55.06, mentre Marco Odermatt (Svizzera) chiude con un ritardo di 47 centesimi che mantiene per lui intatto il tabù Kitzbuehel. Dominik Paris termina in 1:54.44 che gli vale il settimo posto momentaneo proprio davanti agli altri due azzurri. La giornata è invece feconda per il Canada: al terzo posto momentaneo di Cameron Alexander fa eco il primo di James Crawford, che scende in 1:53.64. Dal Canada all'Italia, che torna di scena con Christof Innerhofer, che termina la sua prova in 1:55.12, con la 24esima posizione finale.

Classifica discesa libera di Kitzbuehel

1) James Crawford (CAN) in 1:53.64 2) Alexis Monney (SUI) +0.08 3) Cameron Alexander (CAN) +0.22 4) Daniel Hemetsberger (AUT) +0.43 5) Miha Hrobat (SLO) +0.51 6) Marco Odermatt (SUI) +0.55 7) Maxence Muzaton (FRA) +0.59 8) Stefan Babinsky (AUT) +0.61 9) Adrian Smiseth Sejersted (NOR) +0.71 9) Franjo Von Allmen (SUI) +0.71

Classifica Coppa del Mondo di discesa libera

1) Marco Odermatt (SUI) 365 2) Franjo Von Allmen (SUI) 272 3) Miha Hrobat (SLO) 217 4) Justin Murisier (SUI) 202 5) Alexis Monney (SUI) 200

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Marco Odermatt (SUI) 1006 2) Henrik Kristoffersen (NOR) 634 3) Loic Meillard (SUI) 542 4) Atle Lie McGrath (NOR) 482 5) Franjo Von Allmen (SUI) 470