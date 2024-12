Discesa libera Val Gardena 2024 in tv: orario e dove vederla. Casse per uno storico bis

Val Gardena, 20 dicembre 2024 – Una grande Italia sulla Saslong nel super gigante di apertura della tappa di Coppa del mondo di sci alpino. Superlativo Mattia Casse, sul gradino più alto del podio a 34 anni suonati e con un solo centesimo di vantaggio sullo statunitense Jared Goldberg e 43 sul fenomeno Marco Odermatt. Non poteva chiedere scenario migliore il piemontese per la sua prima vittoria in carriera. Ma non è finita, perché sabato è il turno della discesa libera dove Casse ha già fatto vedere ottimi tempi in prova. E ci sarà anche Dominik Paris a cercare di bissare il successo di un anno fa.

Come sono andate le prove

Tutto lascia pensare a un grande spettacolo sulla Saslong con il sole che dovrebbe fare capolino nella giornata di sabato. Previste anche temperature più basse che potrebbero rendere più duro il manto nevoso. Nella prima prova miglior tempo di Mattia Casse in 2’02”19 con 44 centesimi su Odermatt e 57 su Baumann, mentre Sarrazin, uscito in super g, ha ottenuto il quinto crono a 63 centesimi. Nella seconda prova ancora molto bene Casse, secondo a 8 centesimi da Crawford (2’01”68), con Rogentin terzo e Sarrazin quinto, mentre Odermatt è finito nelle retrovie. In risalita anche Paris undicesimo. Questo il commento di Sarrazin dopo la seconda prova: “Questa pista mi piace molto e i salti sono fantastici. Quest’anno la neve non è ghiacciata come in altre situazioni e la cosa mi piace. Devo ancora rifinire alcune cose ma sono soddisfatto dei miei allenamenti”. In classifica di specialità, dopo una sola gara a Beaver Creek, comanda Murisier con 100 punti, poi Odermatt a 80 e Hrobat a 60, quarto Crawford a 50 appena davanti a Kriechmayr con 45.

I favoriti

La discesa spesso vive di un triello composto da Marco Odermatt, Cyprien Sarrazin e Vincent Kriechmayr, ma la discesa sulla Saslong riserva sempre sorprese e il pronostico è decisamente più aperto. Tra i candidati alla vittoria va inserito di diritto Mattia Casse, in grande feeling con la neve gardenese, ma attenzione anche Jared Goldberg, che è molto scorrevole, assieme a Bryce Bennett, senza dimenticare James Crawford per il Canada. In casa Italia, oltre a Casse, che cerca una storica doppietta super g-discesa, c’è anche Dominik Paris che vinse qui un anno fa.

Dove vederla in tv

La discesa della Val Gardena sulla Saslong si disputa sabato 21 dicembre alle ore 11.45 con doppia diretta tv. Live in chiaro su Rai Due con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn.