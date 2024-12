Super g in Val Gardena, Casse show con brivido: prima vittoria in Coppa del mondo di sci

Val Gardena, 20 dicembre 2024 - La Coppa del Mondo fa tappa in Italia per il super-g in Val Gardena e lo fa con il botto: Mattia Casse scende in 1:28.23 e doma la Saslong, piazzandosi davanti a Jared Goldberg e Marco Odermatt, con il ritardo dello statunitense di appena 1 centesimo, mentre per il fuoriclasse svizzero si parla di 43 centesimi. L'azzurro, raggiunto in chiusura della top 10 da Dominik Paris e con Pietro Zazzi 11esimo, vola nel secondo e nel quarto settore, sfruttando le migliori condizioni meteo. Poi, tra vento, neve e l'interruzione per la rovinosa caduta di Daniel Danklmaier, tutto cambia, ma paradossalmente la pista diventa più scorrevole nella parte conclusiva, regalando qualche brivido di troppo per i pettorali alti. Brividi, sì, ma nessuna beffa per Casse, che a 34 anni si regala il quarto podio in Coppa del Mondo e, soprattutto, la prima vittoria in una giornata in cui qualche big stecca: su tutti Cyprien Sarrazin, che va fuori, e Vincent Kriechmayr, fuori dalla top 10.

La cronaca

Il primo tempo di riferimento è quello di Ryan Cochran-Siegle (Stati Uniti): 1:29.61, migliorato dall'1:28.80 di Cameron Alexander (Canada). Al cancelletto si presentano poi i migliori. Il primo colpo di scena lo regala Cyprien Sarrazin (Francia), che prima sbaglia un salto e poi va fuori. Stefan Rogentin (Svizzera) eguaglia il miglior tempo, abbassato dall'1:28.23 di Mattia Casse (Italia). Tocca poi a Marco Odermatt (Svizzera), che però comincia a perdere terreno nel secondo settore a causa di un atterraggio difettoso dopo un salto, chiudendo con un ritardo di 43 centesimi. Aumentano vento e neve allorché scende in pista Dominik Paris (Italia), che a sua volta perde qualcosa (19 centesimi) nel secondo settore, per un margine che va a dilatarsi fino a 77 centesimi. Neanche un altro specialista come Vincent Kriechmayr (Austria) riesce a intaccare l'hot seat prima della lunga pausa per la caduta del connazionale Daniel Danklmaier, che chiude con problemi alla mano destra. L'Italia torna protagonista con Pietro Zazzi, che scende in 1:29.20 e si piazza al settimo posto, scrivendo anche il miglior parziale nell'ultimo settore. Fredrik Moeller (Norvegia) si inserisce al terzo posto, confermando che ora la Saslong è scorrevole nella parte finale. Jared Goldberg (Stati Uniti) vola nei primi due settori ma sciupa tutto negli altri due settori, finendo dietro per appena 1 centesimo, mentre Giovanni Franzoni (Italia) è trentesimo in 1:30.05.

Classifica super-g Val Gardena

1) Mattia Casse (ITA) in 1:28.23 2) Jared Goldberg (Stati Uniti) +0.01 3) Marco Odermatt (SUI) +0.43 4) Fredrik Moeller (NOR) +0.54 5) Stefan Rogentin (SUI) +0.57 5) Cameron Alexander (CAN) +0.57 7) Nils Allegre (FRA) 0.63 8) Lars Roesti (SUI) 0.68

9) Blaise Giezendanner (FRA) +0.73 10) Dominik Paris (ITA) +0.77 11) Pietro Zazzi (ITA) +0.97