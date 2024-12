Super g femminile a Sankt Moritz: favorite e orari tv

Bologna, 20 dicembre 2024 – Mentre gli uomini danno spettacolo in Gardena, Mattia Casse primo in supergigante su Goldberg e Odermatt, la Coppa del mondo femminile fa tappa a Sankt Moritz in Svizzera per due super giganti consecutivi. Dopo il successo di Beaver Creek, Sofia Goggia vuole continuare a stupire nel suo percorso di avvicinamento ai mondiali, ma in generale la squadra italiana è pronta a un’altra grande impresa con Marta Bassino e Federica Brignone a completare un terzetto di assi che può giocarsi i gradini del podio. Ad attirare l’attenzione c’è anche il rientro alle gare di Lindsey Vonn, che sarà al cancelletto di partenza sei anni dopo l’ultima volta. Insomma, un altro grande spettacolo sulla neve.

La situazione in classifica e le favorite

Una sola gara di super g disputata fino a qui a Beaver Creek con la vittoria di Sofia Goggia su Lara Gut Behrami. La bergamasca è dunque pettorale rosso con 100 punti, davanti agli 80 della svizzera e ai 60 di Ariane Raedler, con Federica Brignone quinta a quota 45 dietro all’altra austriaca Cornelia Huetter. Sesta è Marta Bassino con 40 punti. Per quanto riguarda il lotto di favorite si parte da qui. Goggia vuole dare continuità alla vittoria americana, ma il super g è il territorio più florido per la nazionale con altre due carte molto forti sul tecnico come Bassino e Brignone. Favorevoli i precedenti, la tigre di La Salle ha conquistato una vittoria in supergigante nel 2021, un secondo posto nel supergigante del 2019 e un terzo posto in discesa nel 2023, mentre Sofia Goggia vanta una tripletta (supergigante nel 2019, discesa nel 2022 e supergigante nel 2023), oltre a altri tre secondi posti. Attenzione ovviamente alla padrona di casa Lara Gut Behrami, sempre temibile a Santk Moritz, così come l’austriaca Huetter, che a Beaver Creek ha vinto la discesa. Lie è invece la carta norvegese. C’è poi grande attenzione sul ritorno in gara di Lindsey Vonn, che a Sankt Moritz ha vinto quattro volte in carriera. La stella americana torna dopo sei anni di inattività. Assente per infortunio Mikaela Shiffrin.

Le dichiarazioni delle azzurre

Carica Federica Brignone, pronta a giocarsi di nuovo la vittoria: “A me piace molto Sankt Moritz perché è una pista varia e difficile, ha tanti movimenti del terreno e una curva diversa dall’altra. Ci sono porte che presentano tanti dossi, può essere un tratto dove non si vede nulla, tipo l’anno scorso che era stato veramente tosto. Completamente diverso da Beaver Creek, la pista mi piace tantissimo, bisogna essere pronti, condizioni che mi piacciono e queste sfide mi stimolano”. Mood positivo anche per Sofia Goggia: “Sono molto contenta del mio ritorno, a Copper ci eravamo allenati molto bene, ero consapevole di avere la velocità per competere, a volte quando si rientra dagli infortuni è più facile affrontare le gare con leggerezza perchè nessuno si aspetta niente da te, per cui bisognerebbe avere questo atteggiamento sempre. L’anno scorso a Sankt Moritz vinsi proprio in supergigante, speriamo di confermare questo feeling con la Corviglia”.

Dove vederlo in tv

Il primo dei due supergiganti di Sankt Moritz si disputa sabato 21 dicembre con orario di partenza alle 10.30 con doppia diretta tv. Live in chiaro su Rai Due con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Francesca Marsaglia.