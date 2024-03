Finali di saalbach. Paris e Brignone, serve l’impresa

Si parte con le gare veloci di Saalbach. La pista austriaca che assegnerà i titoli iridati di Coppa del mondo in supergigante e discesa. Oggi alle 10 il Superg Femminile e, alle 11, quello maschile (diretta tv su Raisport ed Eurosport). Fra gli uomini Odermatt è in pole per assicurarsi anche i due trofei rimanenti oltre alla Coppa generale già conquistata: l’elvetico comanda il supergigante con 450 punti, mentre in discesa si difende con 552 punti da Cyprien Sarrazin con 510, mentre Dominik Paris è terzo con 342. Per l’Italia saranno al via in superg Bosca, Casse e Paris, in discesa (domenica) gli stessi più Max Perathoner. Discorso simile fra le donne: in supergigante domina Gut-Behrami con 540 punti, Federica Brignone gioca nel ruolo di outsider con il terzo posto. In discesa sempre Gut-Behrami gestisce un vantaggio rassicurante a quota 369, l’assente Sofia Goggia è attualmente seconda con 350. La squadra azzurra domani schiererà Brignone, Marta Bassino, Laura Pirovano e Roberta Melesi; in discesa spazio a Brignone, Bassino, Pirovano e Nicol Delago.