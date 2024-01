Sci, Grenier vince il gigante di Kranjska Gora. Brignone terza

Kranjska Gora (Slovenia), 6 gennaio 2024 - Lo slalom gigante di Kranjska Gora lasciava presagire una sorpresa già dopo la prima manche, che aveva visto Mikaela Shiffrin piazzarsi solo settima: risultato peggiorato nel secondo round, con il nono posto finale. Se la statunitense finisce dietro la lavagna, gli allori vanno tutti a Valérie Grenier, quarta al mattino e poi capace di vincere grazie a un tempo di 1:50.51 che lascia alle sue spalle altre due favorite di giornata come Lara Gut-Behrami e Federica Brignone, rispettivamente seconda e terza con un ritardo di 37 e 51 centesimi. Per la valdostana, ancora leader di specialità, matura il podio numero 72 in Coppa del Mondo anche grazie a una seconda run molto deludente da parte di Petra Vlhova, che aveva dominato al mattino. La top 10 si chiude con Marta Bassino, con Sofia Goggia 12esima e in netta crescita nella disciplina.

Prima manche

La prima manche premia Petra Vlhova e il suo 56.55, che diventa il tempo di riferimento per le inseguitrici: a svettare è una strepitosa Federica Brignone, attardata di appena 2 centesimi, mentre sono 15 i centesimi di ritardo di Lara Gut-Behrami, che chiude così il podio virtuale della prima parte di gara. La vera sorpresa del mattino è vedere Mikaela Shiffrin fuori dalla top 3 e addirittura settima, con un ritardo di ben 98 centesimi che sembra spegnere sul nascere qualsiasi velleità di vittoria. Subito dopo la statunitense si piazza Marta Bassino e il suo gap di 1.02 dalla vetta, mentre Sofia Goggia, 15esima, paga un dazio di 1.62. Elisa Platino, indietro di 2.67, chiude la top 30, dalla quale restano fuori Roberta Melesi, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Laura Pirovano e Asja Zenere.

Seconda manche

Platino chiude in 1:55.12, mentre Goggia termina in 1:52.61 dopo una manche aperta da due scivolate e terminata in crescendo. Bassino mette a referto un 1:52.41 che non le vale la tanto auspicata rimonta: la palla in tal senso passa a Shiffrin, che parte bene ma poi torna a perdere e deve infatti accontentarsi di un deludente 1:52.39. Valérie Grenier balza al comando con il suo 1:50.51: Gut-Behrami non riesce a fare meglio così come Brignone, che parte bene ma perde tanto nella parte conclusiva, chiudendo in 1:51.02. Solo Vlhova può insidiare il tempo di Grenier: niente da fare, con un 1:51.12 che vale il quarto posto finale, lasciando così sul podio Brignone.

Classifica slalom gigante di Kranjska Gora

1) Valérie Grenier (CAN) in 1:50.51 2) Lara Gut-Behrami (SUI) +0.37 3) Federica Brignone (ITA) +0.51 4) Petra Vlhova (SVK) +0.61 5) Thea Louise Stjernesund (NOR) +1.18 6) Sara Hector (SWE) +1.59 7) Franziska Gritsch (AUT) +1.69 8) Alice Robinson (NZL) +1.77 9) Mikaela Shiffrin (USA) +1.88 10) Marta Bassino (ITA) +1.90

Classifica Coppa del Mondo di slalom gigante

1) Federica Brignone (ITA) 460 2) Lara Gut-Behrami (SUI) 445 3) Mikaela Shiffrin (USA) 349 4) Valérie Grenier (CAN) 300 5) Petra Vlhova (SVK) 297

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Mikaela Shiffrin (USA) 929 2) Federica Brignone (ITA) 697 3) Petra Vlhova (SVK) 622 4) Lara Gut-Behrami (SUI) 549 5) Sofia Goggia (ITA) 450 GIUSY ANNA MARIA D'ALESSIO