Hirscher, infortunio choc: il video della rottura del crociato in allenamento

Roma, 3 dicembre 2024 – È già finita la stagione di Marcel Hirscher. La leggenda dello sci austriaca, rientrato alle gare sotto bandiera olandese a cinque anni dal ritiro, ha subito un grave infortunio nel corso di un allenamento ieri a Reiteralm, in Austria: gli esami hanno confermato quello che si era temuto fin da subito, ovvero che il vincitore di otto coppe del mondo generali si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Hirscher è stato già sottoposto a intervento chirurgico: "Ovviamente è un duro colpo. Forse il mio viaggio è finito, per la prima volta vivo il doloroso problema dei legamenti crociati. Questi otto mesi sono stati molto intensi, ringrazio tutti coloro che mi hanno accompagnato lungo questo percorso", le parole dell’austriaco che ha postato su Instagram il video dell'allenamento dell'infortunio e ha scritto: "Ultima run della stagione. Quello che resta è l'amore per lo sci, grazie a tutti per il sostegno".

La sua stagione si chiude così in anticipo: il suo obiettivo erano i mondiali di Saalbach, in Austria. Il sogno restano i Giochi di Milano Cortina 2026, quando Hirscher, classe 1989, avrà 37 anni.