Coppa del Mondo di sci, Rast vince lo slalom di Killington

Killington (Stati Uniti), 1 dicembre 2024 - Senza l'idolo di casa Mikaela Shiffrin, caduta nel gigante di ieri ma per fortuna senza conseguenze gravi, Killington è teatro dello slalom speciale che premia Camille Rast e il suo 1:46.87, peggiorato di 57 centesimi in ex aequo da Anna Swenn Larsson e Wendy Holdener. Senza Federica Brignone, non partita a causa di un fastidio alla schiena, l'Italia nella seconda manche si affida alle sole Martina Peterlini e Giorgia Collomb: la prima va fuori per un errore nel finale, mentre la seconda chiude 16esima, migliorando di 10 posizioni rispetto al mattino, a testimonianza di un giovanissimo talento che dà speranza per il futuro azzurro. In assenza di 'Her Majesty', si apre così l'inatteso dominio di Rast nella classifica di specialità e in quella generale: ben pochi avrebbero pronosticato questo scenario alla vigilia della tappa di Coppa del Mondo che avrebbe potuto portare la vittoria numero 100 alla protagonista più attesa.

Prima manche

La prima metà di gara premia Lena Duerr (Germania) e il suo tempo di 53.87: sul podio parziale ci sono Anna Swenn Larsson (Svezia) e Camille Rast (Svizzera), attardate rispettivamente di appena 11 e 12 centesimi. Tra le fila azzurre, alla seconda manche accedono solo Martina Peterlini e Giorgia Collomb, rispettivamente 14esima e 27esima: niente da fare invece per Marta Rossetti (35esima), Lara Della Mea (36esima) e Beatrice Sola, che va fuori. Poi c'è Federica Brignone, annunciata al via con il pettorale numero 31 ma mai partita a causa di un fastidio alla schiena.

Seconda manche

L'Italia perde Martina Peterlini a causa di un errore finale sulla linea, mentre Giorgia Collomb si piazza 16esima, con un guadagno rispetto alla prima manche di ben 10 posizioni: ottime notizie per il futuro dello sci azzurro. Il presente parla invece di altre protagoniste, quelle che lottano per un podio dal quale scivola clamorosamente fuori Lena Duerr: vince Camille Rast grazie a un tempo totale di 1:46.87, seguita in ex aequo da Anna Swenn Larsson e Wendy Holdener, attardate di 57 centesimi.

Classifica slalom speciale di Killingston

1) Camille Rast (SUI) in 1:46.87 2) Anna Swenn Larsson (SWE) +0.57 2) Wendy Holdener (SUI) +0.57 4) Lena Duerr (GER) +0.60 5) Melanie Meillard (SUI) +0.77 6) Zrinka Ljutic (CRO) +1.27 7) Laurence St-Germain (CAN) +1.42 8) Lara Colturi (ALB) +1.46 9) Katharina Liensberger (AUT) +1.56 10) Andreja Slokar (SLO) +1.61

Classifica Coppa del Mondo slalom speciale

1) Camille Rast (SUI) 205 2) Mikaela Shiffrin (USA) 200 3) Lena Duerr (GER) 155 4) Anna Swenn Larsson (SWE) 146 5) Wendy Holdener (SUI) 145 5) Katharina Liensberger (AUT) 145

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Camille Rast (SUI) 287 2) Mikaela Shiffrin (USA) 245 3) Zrinka Ljutic (CRO) 202 4) Sara Hector (SWE) 182 5) Lena Duerr (GER) 181

