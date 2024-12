Shiffrin dal sogno al dramma. Ginocchio ko, sfuma quota 100

Tutto sembrava apparecchiato per la grande festa. Ma poi una maledetta spigolata con lo sci destro ha catapultato Mikaela Shiffrin dal sogno della centesima vittoria di Coppa del Mondo al dramma. Perché la 29enne statunitense che ha trionfato ovunque e dovunque, quando ha preso d’assalto il muro della seconda manche del gigante di Killington – dopo aver dominato la prima – si è inclinata troppo sulla destra ed è andata violentemente contro la porta che si è trovata di fronte. Nell’impatto ha perso in realtà poca velocità, e dopo essersi capovolta sulla neve è finita dritta contro le reti di protezione a bordo pista. Un urto tremendo, e Mikaela è parsa subito molto dolorante piegandosi su se stessa. Nella caduta, poi, sfortunatamente la campionessa non ha perso uno sci, quello destro, e questo può aver avuto un peso nello sbattere contro reti e paletti.

Per lunghi minuti, mentre i soccorritori erano all’opera, si è aspettato tra il pubblico della gara che la fuoriclasse Usa si rialzasse, cosa che non è avvenuta. Grande ansia anche tra le colleghe che, in fondo, erano praticamente pronte a celebrare la vittoria numero 100 dell’impareggiabile avversaria. "Consolatevi con il fatto che ha chiesto delle sue frazioni (parziali, ndr)", ha postato la federazione Usa dopo che Mikaela era stata portata con un toboga a valle, con un danno tutto da valutare al ginocchio sinistro.

Il gigante è andato alla svedese Sara Hector, prima in 1’53“08, davanti alla croata Zrjnka Ljutic (1’53“62) e alla svizzera Camille Rast (1’54“13). Federica Brignone, che aveva chiuso settima la prima manche, ha incrociato gli sci uscendo di pista nella seconda. Migliore della azzurre Asja Zenere, 18esima (1’56“70). Subito dietro c’è la classe 2006 Giorgia Collomb (+3”89), che conquista i primi punti in Coppa del Mondo. "Sono molto contenta della prova odierna – racconta la ventenne di La Thuile, sostenuta a bordo pista negli Stati Uniti da papà Daniele –. E’ stato emozionante vedere sul tabellone alla fine della prima manche che ero nelle trenta, ho pensato solamente a puntare gli sci verso valle. Ci sono tante cose da migliorare, ma è tutta esperienza che acquisisco giorno dopo giorno. Sono grata di avere avuto la possibilità di gareggiare in Coppa del mondo per imparare".

Shiffrin si era infortunata, anche se non gravemente ma saltando comunque diverse gare successive, lo scorso gennaio in discesa. E per questa stagione aveva per questo deciso di rinunciare alle libere. Trent’anni il prossimo 13 marzo, la fuoriclasse nata a Vail nella sua incredibile carriera ha conquistato cinque coppe del mondo e 12 coppe di specialità, oltre a due ori olimpici e sette titoli mondiali.