Sci, slalom di Killington senza Shiffrin: favorite e orari tv

Killington, 30 novembre 2024 – Tanta paura, probabilmente nulla di serio. Mikaela Shiffrin ha sfiorato la vittoria numero 100 nel massimo circuito ma è caduta a poche porte dal traguardo nel gigante di Killington, vinto da Sara Hector, con un capitombolo che per dinamica ha impressionato gli appassionati di sci: si è temuto il peggio per il ginocchio. La campionessa americana, invece, non dovrebbe aver avuto infortuni gravi, pare solo qualche abrasione, e non sarà al via nello slalom domenicale, lasciando maggiormente aperto il pronostico in una disciplina che Mikaela, di fatto, sta dominando. Delusione in casa Italia con l’uscita di Brignone e la mancata qualificazione alla seconda manche di Marta Bassino. In slalom, inoltre, le carte azzurre sono abbastanza deboli.

Favorite

La classifica di specialità dopo due gare parla chiaro. Mikaela Shiffrin ha vinto sia a Levi che a Gurgl e ha collezionato 200 punti, davanti a una ritrovata Katharina Liensberger con 116 e la coppia Lena Duerr-Camille Rast a quota 105. L’americana, però, è caduta in gigante e non prenderà parte allo slalom. Si temeva un brutto infortunio ma le prime parole sono rassicuranti: “Ho una brutta abrasione al fianco, le ecografie sembrano buone... dispiace avervi spaventato”. Mikaela dovrà dunque rimandare l’appuntamento con al vittoria numero 100 in Coppa del Mondo. Con l’assenza dell’americana il pronostico si fa più incerto, con Katharina Liensberger, Camille Rast e Lena Duerr che potrebbero prendere lo scettro di principali candidate alla vittoria, poi attenzione a Lara Colturi, italiana ma di passaporto albanese e figlia di Daniela Ceccarelli. La giovane diciottenne ha ottenuto un sontuoso podio a Gurgl dietro Shiffrin e ha mandato un chiaro segnale sul futuro. Possibili outsider Paula Moltzan, Zrinka Ljutic, Anna Swenn Larsson e Sara Hector, vincitrice in gigante. Poche chance di grande risultato in casa Italia. La punta è Martina Peterlini, ma ancora lontana dalla top ten in stagione, e a completare la squadra ci saranno, Federica Brignone, con il 31, Marta Rossetti, Beatrice Sola, Lara Della Mea e Giorgia Collomb.

Pettorali di partenza

1 Zrinka Ljutic 2 Wendy Holdener 3 Anna Swenn Larsson 4 Katharina Liensberger 5 Michelle Gisin 6 Camille Rast 7 Lena Duerr 8 Paula Moltzan 9 Katharina Huber 10 Katharina Truppe 11 Neja Dvornik 12 Melanie Meillard 13 Leona Popovic 14 Sara Hector 15 Ali Nullmeyer

Dove vederlo in tv

Lo slalom di Killington, che chiude la prima tappa nordamericana, si disputa domenica 1 dicembre con prima manche alle ore 16 e seconda manche alle 19, sempre con doppia diretta televisiva. Live su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento sui canali Eurosport di Sky, 210 e 211, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri. In streaming su Discovery Plus e Dazn.