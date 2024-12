Ieri la discesa, oggi il SuperG a Bormio alle 11.30. Sorpresa Monney sulla Stelvio. Sarrazin operato: "È cosciente»

Nella giornata della sorpresissima Monney, Bormio tira un sospiro di sollievo per le buone notizie relative alle condizioni del francese Cyprien Sarrazin, operato nella nottata a Sondalo per drenare l’ematoma intracranico dovuto alla rovinosa caduta nella seconda prova cronometrata. L’intervento, come comunicato dalla federazione francese, è riuscito perfettamente e l’atleta "è sveglio e cosciente. Le sue condizioni sono stabili. Sarà tenuto sotto osservazione per un periodo indefinito", ha scritto su X il dottor Stéphane Bulle, medico della squadra francese.

A dominare ieri su una Stelvio tirata a lucido sono stati gli svizzeri, ma a vincere non è stato l’attesissimo Odermatt ("solo" quinto, tradito dall’airbag che si è aperto dopo un suo errore) ma il giovane classe 2000 Alexis Monney (nella foto) che, con tecnica e coraggio, ha domato una delle piste più difficili del mondo chiudendo col tempo di 1’53“43 e centrando la prima vittoria in Coppa del Mondo. Il podio è completato dall’altro elvetico Franjo Von Almen, classe 2001, secondo a 24 centesimi, e dal canadese Alexander Cameron, terzo a 72 centesimi. Podio sfumato invece, per soli 7 centesimi, per un ottimo Mattia Casse che ha pagato a carissimo prezzo un errore di linea nella parte centrale. Tra gli azzurri bene Innerhofer, 18° a 2“03, e il giovane Giovanni Franzoni, 19° a 2“08. Attardati Paris e Schieder.

Oggi gran finale della due giorni di Coppa del Mondo sulla Stelvio di Bormio con la disputa del SuperG con inizio alle 11.30 (dirette Rai ed Eurosport). Per l’Italia in lizza ancora Casse, Paris, Franzoni, Innerhofer, Molteni, Alliod, Perathoner, Bernardi e Abbruzzese.