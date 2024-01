La domenica no dei nostri. Sollievo Kilde, nessuna frattura. SuperG donne, gioia Gut: Goggia e Brignone indietro . Feller ancora ’speciale’, illusione Vinatzer-Sala

Inutile nasconderlo, ci si aspettava di più dal secondo superG femminile di Altenmarkt da parte della Valanga Rosa. Il sesto posto di Roberta Melesi è ottimo, ma è mancato l’exploit di Sofia Goggia – trionfatrice in discesa sabato – e di Federica Brignone, rispettivamente ottava e dodicesima. Arriva il 40esimo successo in Coppa per la svizzera Lara Gut-Behrami in 1.14.95, davanti alle austriache Cornelia Huetter (1.15.20) e Mirjam Puechner (1.15.21). La classifica della ‘Coppetta’ di superG: 1. Huetter (Austria) 310, Gut (Svizzera) 220, 3. Brignone 217 4.Goggia 192. Prossimo impegno, domani a Flachau (Austria) con lo speciale in notturna.

Nello slalom maschile di Wengen, ieri, Alex Vinatzer e Tommaso Sala avevano portato a termine una superlativa prima manche con il quarto ed il quinto tempo, ma si sono poi smarriti in quella decisiva (rispettivamente 26° e 17° alla fine). Terza vittoria in quattro gare stagionali di specialità per l’austriaco Manuel Feller. Lo sciatore del Tirolo ha concluso in 1.50.28 lasciandosi alle spalle i norvegesi Atle Lie McGrath ed Henrik Kristoffersen rispettivamente di un decimo e 21 centesimi.

Lo sci maschile tira un grande sospiro di sollievo sapendo dell’entità dell’infortunio del norvegese Aleksander Kilde caduto in discesa. Ha riportato ’solo’ un taglio al polpaccio e la lussazione della spalla. Venerdì 19 è l’ora della Streif a Kitzbuehel.