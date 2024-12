Sci, a gennaio Kranjska con Goggia e Brignone. Poi Campiglio: orari e dove vedere le gare

Roma, 30 dicembre 2024 – Una Coppa del mondo avvincente sia al maschile che al femminile, anche se la tappa di Bormio ha destato polemiche per le numerose cadute e i tanti infortuni (Sarrazin e Caviezel i più gravi), dove non ci sono padroni e padrone assolute ma tanto equilibrio e competizione. L’Italia c’è, ovviamente più con le ragazze, ma anche Mattia Casse ha approcciato la stagione ad alto livello. Lo spettacolo è assicurato anche in un gennaio che è propedeutico ai mondiali di Saalbach a febbraio. Tempo di festeggiare il Capodanno che presto si tornerà in pista per altre due storiche località.

Goggia e Brignone per la Coppa. Odermatt meno dominante

L’assenza di Mikaela Shiffrin ha aperto tante frontiere nella Coppa del mondo femminile. La lotta è serrata e riguarda anche le azzurre. Comanda Camille Rast, che ha sfruttato lo slalom di Semmering per prendersi il pettorale rosso con 351 punti, davanti ai 334 di Zrinka Ljutic, dominante in Austria, e ai 319 di Federica Brignone, che ha vinto il gigante di sabato senza prendere parte allo slalom. La tigre di La Salle è tornata dopo un autunno in ombra e le chance di giocarsi la sfera di cristallo ci sono tutte. In lotta anche Sara Hector con 307, Lena Duerr con 270 e Lara Gut Behrami con 269, ma pure Sofia Goggia è in lizza con la nona posizione a 240 punti, frutto di tutti i podi ottenuti nelle gare veloci a cui ha preso parte. Alla bergamasca serve però fare punti anche in gigante, oltre super g e discesa, e infatti a Kranjska tornerà in gara, sia per ritrovare tecnica ma pure per tenersi qualche porta aperta. Goggia punta decisa ai mondiali e ha dichiarato di non pensare alla Coppa del Mondo, tuttavia quando si è in gioco tutto può accadere. In campo maschile la classifica è più delineata, ma non ancora con un dominio conclamato di Odermatt. L’elvetico guida con 630 punti, poi i norvegesi delle prove tecniche come Henrik Kristoffersen a 469 e Atle Lie McGrath a 382. Chiaramente, con Odermatt che si cimenta in tre discipline su quattro c’è il rischio che da qui ai mondiali tutto sia deciso. E allora le prossime tappe andranno seguite con grande interesse. Le ragazze, per esempio, avranno Kranjska Gora il 4 e il 5 gennaio con gigante, ci saranno Brignone e Goggia, e lo slalom. I maschi, invece, non correranno il prossimo weekend e andranno direttamente a Madonna di Campiglio per il tradizionale slalom in notturna l’8 gennaio, a chiusura delle festività natalizie. Sarà grande festa anche con Ingemar Stenmark a 50 anni esatti dalla prima vittoria in Coppa dl mondo datata 1974 proprio sul Canalone Miramonti.

Sab. 04/01/25 – Coppa del mondo – GS femminile Kranjska Gora (Slo) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 05/01/25 – Coppa del mondo – SL femminile Kranjska Gora (Slo) – ore 10.00 e 13.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mer. 08/01/25 - Coppa del mondo – SL maschile Madonna di Campiglio (Ita) – ore 17.45 e 20.45, diretta tv Rai ed Eurosport.

