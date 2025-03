Moioli sulle orme di Fede: "Il mondiale era un tabù"

Un urlo dall’Engadina: Michela Moioli vince l’oro mondiale di snowboard cross e si candida per un ruolo da assoluta protagonista alle Olimpiadi nella "sua" Livigno. È entrata definitivamente nel mito la formidabile atleta bergamasca che ieri, un po’ a sorpresa ma non troppo visto il palmarès e la classe cristallina, è riuscita a salire sul gradino più alto del podio della gara iridata di snowboard cross di St. Moritz al termine di un’autentica cavalcata trionfale. La ventinovenne bergamasca di Alzano, dopo il meraviglioso oro olimpico del 2018 a Pyeongchang e le tre Coppe del Mondo generali, ha aggiunto al palmarès anche quell’oro mondiale che tanto le mancava (in precedenza tre argenti e tre bronzi per lei): ora Michi ha vinto proprio tutto.

Il trionfo è incominciato nella giornata di giovedì col secondo tempo assoluto nelle qualificazioni. Ieri ha incominciato vincendo con autorità la sua "run" davanti alla Baff e balzando così in semifinale dove ha letteralmente imperversato, conquistando così l’accesso alla big final a 4 insieme alla francese Julia Pereira De Sousa, alla favorita della vigilia, l’inglese Charlotte Bankes, migliore di tutte in stagione, e alla canadese Meryeta Odine. Pronti, via, e la Odine cade. è medaglia sicura per Moioli che attacca e a metà gara supera all’interno la francese De Sousa volando in testa. Ma la Bankes è velocissima e supera l’alzanese nell’ultima curva a destra. Nel rush finale la "Michi" non ci sta, riprende la Bankes e le due si catapultano sul traguardo, dopo i due salti, praticamente appaiate per una volata degna di un arrivo del tour de France. Le due impennano lo snowboard e al fotofinish la spunta la Moioli che entra nella leggenda.

"Era una cosa che mi mancava, sembrava un tabù", ha detto la Moioli, ebbra di gioia al termine della gara. Dopo un inverno non proprio facile, la fuoriclasse bergamasca ha estratto dal cilindro il classico coniglio… e lo ha fatto proprio al momento giusto. "Quest’inverno sono stati mesi difficili, ma l’oro di oggi cambia tutto, ha dato una svolta alla stagione e al mio sorriso. Per me e per tutta la squadra è stata una stagione impegnativa e abbiamo voluto puntare tutto su questa gara. Ho cercato di fare il meglio di me e sono contentissima".