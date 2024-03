Primo weekend di gare col rischio pioggia. A Saalbach le Finali di Coppa. Odermatt-Gut per l’exploit svizzero

L’edizione numero 58 della Coppa del mondo di sci alpino volge al termine. La località austriaca di Saalbach – teatro l’anno prossimo dei Mondiali – ospita da oggi le finali che per la prima volta nella storia saranno spalmate su due fine settimana, questo dedicato alle prove tecniche e il prossimo (venerdì 22, sabato 23 e domenica 24) a quelle veloci. Quella che si sta concludendo è stata una stagione difficile sia sotto l’aspetto del meteo, tante cancellazioni di gare per maltempo o per poca neve – addirittura venti – che degli infortuni. E a Saalbach c’è rischio pioggia. Oggi, tra gli uomini, si parte col gigante (ore 8.45 e 11.45, diretta RaiSport ed Eurosport). L’attesa è solo per vedere se Odermatt continuerà il suo magico filotto. L’Italia spera in una buona prova con Luca De Aliprandini ed Alex Vinatzer, in lizza anche Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti. Le donne invece sono alla prese oggi con lo speciale (ore 10.15 e 13.15, diretta RaiSport ed Eurosport). Si aspetta l’ennesimo show dell’americana Mikaela Shiffrin che ha già vinto la coppa di disciplina. Per l’Italia ci sarà solo la trentina Martina Peterlini. Marta Bassino e Federica Brignone (foto) hanno però deciso di rinunciare per prepararsi al meglio per il gigante di domani: Fede ha ancora una minima possibilità di lottare per la Coppa generale: la svizzera Lara Gut ha ora, però, ben 95 punti in più.