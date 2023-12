Sci, troppa neve a Beaver Creek. Si ritenta sabato: favoriti e orari tv della discesa

Beaver Creek, 30 novembre 2023 - Tre discese libere in programma e tre cancellazioni. La Coppa del Mondo di sci alpino per quanto riguarda il settore velocità è partito come peggio non potrebbe. Troppo vento e troppa neve a Cervinia per lo Speed Opening, meteo avverso anche a Beaver Creek dove la prima discesa libera in programma venerdì è stata cancellata, così ci si riproverà sabato 2 dicembre a mettere in scena la prima gara stagionale di downhill. Non c’è veramente pace per le discipline veloci che vivono di cancellazioni e ritardi, la prima discesa di Cervinia ad esempio sarà recuperata in Val Gardena, e sia in Europa che in America il meteo ha fatto le bizze. Insomma, se l’anno scorso il problema era stato l’opposto, cioè il caldo, ora è la troppa neve a creare grattacapi. Si spera nella discesa in programma sabato, ma le previsioni non promettono bene.

I favoriti

Il leader mondiale della discesa libera è ovviamente Aamodt Kilde che si presenta con i galloni di super favorito, forte della coppa di specialità vinta l’anno scorso. Lo scopo del campione norvegese è mantenere il dominio nelle prove veloci e provare ad insidiare Marco Odermatt nella classifica generale, ma gli servirà un buon rendimento in gigante, difficile, mentre lo svizzero va forte in tre discipline su quattro. I continui rinvii non giovano a Kilde che dovrà assaltare i 100 punti della vittoria a Beaver Creek nella giornata di sabato e poi sfruttare i recuperi in calendario più avanti, compreso quello della Val Gardena. Non sarà facile, perché ci sono discesisti temibili, oltre appunto a Odermatt che ormai è competitivo anche in downhill. C’è il canadese James Crawford, ormai tra i migliori tre della disciplina, senza dimenticare l’austriaco Vincent Kriechmayr, secondo in coppa di discesa nel 2023, poi i connazionali Otmar Striedinger e Daniel Hemetsberger. Gli svizzeri, ormai privi di Beat Feuz ritirato, puntano su Nils Hintermann mentre in casa Norvegia c’è anche il temibile Adrian Smiseth Sejersted. In casa Italia Mattia Casse è stato quello più convincente nelle due prove disputate, quarto e nono, ma ci sono anche le carte Dominik Paris, che vuole tornare competitivo, e Florian Schieder. “La pista è molto bella – ha detto Mattia Casse – Le condizioni delle prove sono state bellissime. Sono serviti anche i giorni di allenamento a Copper: era molto tempo che non facevamo allenamento di velocità, per cui è stato utile ritrovare il feeling giusto e in discesa sono diventato più continuo. Ho fatto due prove abbastanza regolari che per me, su questa pista non è male, e quindi stiamo a vedere cosa succederà in gara”.

Dove vederla in tv

Si parte alle 18.45 ora italiana con doppia diretta a pagamento e in chiaro. Live su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Diretta in chiaro sulla Rai sul canale Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, dalle ore 18.30 e in streaming su Raiplay.