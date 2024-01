Sci, Gut-Behrami vince il super-g femminile di Altenmarkt. Sorpresa Melesi

Altenmarkt-Zauchensee (Austria), 14 gennaio 2024 - Il secondo super-g di Altenmarkt-Zauchensee premia Lara Gut-Behrami, che grazie a un tempo di 1:14.95 trova la vittoria numero 40 in Coppa del Mondo, mettendosi dietro sul podio Cornelia Hutter, la sorpresa di due giorni fa e ancora pettorale rosso e Mirjam Puchner, indietro rispettivamente di 25 e 26 centesimi. La migliore delle azzurre è la sorprrendente Roberta Melesi, che chiude al sesto posto, apponendo così uno dei migliori risultati della sua carriera. Sofia Goggia è invece ottava dopo una gara lenta nella parte alta ma poi viziata da una sbavatura proprio durante la fase di recupero: va ancora peggio a Federica Brignone, 11esima a causa di due errori in una gara dalla partenza abbassata per le forti raffiche di vento, che potrebbero aver indirizzato la competizione.

La cronaca

Le forti raffiche di vento portano alla decisione di abbassare la partenza. La prima azzurra a scendere in pista, tra l'altro dopo la caduta di Jasmine Flury, è Laura Pirovano, che allunga troppo le linee e chiude in 1:15.92: non abbastanza per insidiare il tempo (1:15.35) messo a referto da Laura Gauché. Tocca poi a Marta Bassino, che parte bene in spinta sul tratto pianeggiante prima di sbagliare le linee: per lei matura un deludente 1:16.43. Discorso analogo per Federica Brignone, che nella parte centrale si scompone e commette due sbavature, ma perde soltanto 2 centesimi che però diventano 25 al traguardo per un 1:15.60 definitivo ricco di rimpianti. Al comando balza poi Michelle Gisin, che passa al traguardo in 1:15.30, abbassato subito, tra l'altro di appena 1 centesimo, da Ragnhild Mowinckel, a sua volta scalzata dall'1:15.20 del pettorale rosso Cornelia Hutter. Il nuovo miglior tempo diventa l'1:14.95 di Lara Gut-Behrami, che deve subito vedersela con la grande insidia chiamata Sofia Goggia: l'azzurra parte lenta, poi recupera ma si inclina troppo e chiude in 1:15.43. Scende poi in pista Roberta Melesi, che a sorpresa scalza le connazionali e dopo una grande gara si insinua in sesta posizione grazie a uno strepitoso 1:15.34: si tratta del miglior sussulto in una giornata, quella delle azzurre, non particolarmente positiva.

Classifica super-g Altenmarkt-Zauchensee

1) Lara Gut-Behrami (SUI) in 1:14.95 2) Cornelia Hutter (AUT) +0.25 3) Mirjam Puchner (AUT) +0.26 4) Ragnhild Mowinckel (NOR) +0.34 5) Michelle Gisin (SUI) +0.35 6) Roberta Melesi (ITA) +0.39 7) Laura Gauché (FRA) +0.40 8) Sofia Goggia (ITA) +0.48 9) Romane Miradoli (FRA) +0.55 10) Ester Ledecka (CZE) +0.63

Classifica Coppa del Mondo di super-g

1) Cornelia Hutter (AUT) 310 2) Lara Gut-Behrami (SUI) 220 3) Federica Brignone (ITA) 219 4) Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 193 5) Sofia Goggia (ITA) 192

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Mikaela Shiffrin (USA) 929 2) Federica Brignone (ITA) 789 3) Lara Gut-Behrami (SUI) 749 4) Petra Vlhova (SVK) 722 5) Sofia Goggia (ITA) 582