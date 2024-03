Sci, prime prove di discesa a Saalbach: bene gli italiani

Saalbach, 20 marzo 2024 - Si chiude la Coppa del mondo di sci alpino tra venerdì e domenica nella località austriaca di Saalbach. Terminate le prove tecniche nello scorso weekend, nell’ultimo fine settimana delle finali toccherà alle gare veloci, con un programma che prevede venerdì 22 i due supergiganti, poi sabato 23 la libera femminile e domenica 24 la libera maschile. Come noto, per poter disputare le due libere è necessario almeno portare a termine una prova cronometrata, ed è successo oggi in cui sia maschi che femmine si sono cimentati sulla pista Zwolfer di Saalbach.

Italiani subito bene

In campo maschile si registra il terzo tempo per Mattia Casse nella prima delle due prove cronometrate previste per la discesa delle finali di Coppa del Mondo di Saalbach, in programma domenica 24 marzo. L’azzurro si candida a essere protagonista all’interno del duello tra Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin, ritornato dopo il recente infortunio al polpaccio. Miglior tempo per lo svizzero Stefan Rogentin con il tempo di 1’39″05, seguito dal francese Cyprien Sarrazin a+0″71, al rientro un mese dopo l’infortunio rimediato durante le prove della discesa di Kvitfjell, appena alle loro spalle, terzo tempo per Casse che ha fatto segnare un ritardo di 1″20 da Rogentin, precedendo l’austriaco Otmar Striedinger (+1″35) ed il francese Matthieu Bailet (+1″35). Il leader di specialità Marco Odermatt si è piazzato tredicesimo a oltre 2”. La classifica di discesa vede Odermatt in testa con 552 punti contro i 510 di Sarrazin, mentre terzo è Paris a 342. L’azzurro ha controllato la prima prova e chiuso in diciannovesima posizione a 2”72. La gara si disputa domenica 24 marzo alle ore 11.15.

Brignone ottava

In campo femminile, invece, miglior tempo della tedesca Kira Weidle con 1’44”64 con 27 centesimi su Ariane Radler e 50 sull’altra austriaca Cornelia Huetter, mentre in quarta piazza si è classificata una ottima Nicol Delago a 78 centesimi di ritardo, davanti alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0″81) e alla statunitense Jaqueline Wiles (+1″07). Discreta Federica Brignone che si è piazzata in ottava posizione con 1”36 di ritardo da Weidle, di poco davanti a Laura Pirovano, undicesima a 1”78. Più indietro Marta Bassino diciannovesima a 2”43. Va ricordato che alle finali prenderanno parte i migliori 25 di ogni disciplina più i campioni mondiali junior. Nella classifica di specialità comanda Lara Gut Behrami con 369 punti, davanti a Sofia Goggia con 350, assente per infortunio, e Stephanie Venier con 301. Nella giornata di giovedì le seconde prove, poi venerdì i due supergiganti, mentre sabato e domenica le due discese libere. Per quanto riguarda i super g, tra le ragazze la coppa di specialità vede in testa Lara Gut Behrami con 540 punti davanti a Cornelia Huetter con 471 e Federica Brignone con 466. In teoria tutte e tre sono ancora in gioco.