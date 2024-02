Sci, slalom Palisades Tahoe: favoriti e orari tv

Palisades Tahoe, 24 febbraio 2024 - Nello slalom gigante di apertura della tappa americana di Palisades Tahoe c’è stata la vittoria di Marco Odermatt, che ha conquistato così aritmeticamente la coppa del mondo generale con dieci gare di anticipo. Sì, dieci gare. Lo svizzero ha battuto Henrik Kristoffersen e River Radamus, mentre l’Italia ha piazzato Vinatzer diciannovesimo, confermando le difficoltà nelle discipline tecniche. Domenica si chiude con una gara tra i pali stretti, in una coppa di specialità che appare decisa con l’austriaco Manuel Feller nettamente in testa con 490 punti, seguito dai 326 di Linus Strasser e i 285 di Daniel Yule. La nazionale azzurra cerca un acuto, infatti la classifica parla chiaro e il miglior italiano è Tommaso Sala in diciassettesima posizione con 113 punti, mentre quella che dovrebbe essere la punta tra i pali stretti, ovvero Alex Vinatzer, sta vivendo un periodo di transizione con miglioramenti in gigante ma pochi risultati in slalom, infatti è solo ventiseiesimo a quota 60 punti. Serve un acuto.

I favoriti

Lo slalom è certamente la disciplina più combattuta della Coppa del mondo, con almeno 10 sciatori in grado di vincere una gara. Il favorito è ovviamente il migliore in stagione, ovvero quel Manuel Feller che si appresta a vincere la coppa di specialità, avendo 164 punti di vantaggio su Linus Strasser a quattro gare dal termine. Sono loro due i principali candidati al successo, ma in tanti possono intromettersi. C’è sicuramente lo svizzero Daniel Yule, in ripresa recentemente e autore della più grande rimonta della storia a Chamonix, da trentesimo a primo, ma attenzione anche all’ex campione olimpico Clement Noel, senza dimenticare lo svizzero Loic Meilard e i norvegesi Timon Haugan e Henrik Kristoffersen. Per quanto riguarda gli outsider attenzione al veterano Dave Ryding, allo svedese Kristoffer Jakobsen e agli austriaci Dominik Raschner e Fabio Gstrein. Tra le nazioni meno quotate ci proveranno Samuel Kolega per la Croazia, Albert Popov per la Bulgaria e Aj Ginnis per la Grecia. In casa Italia si punta su Tommaso Sala e Alex Vinatzer, ma in gara ci saranno anche Tobias Kastlunger, Giuliano Razzoli, Stefano Gross e Corraado Barbera.

Orari tv

Lo slalom speciale di Palisades Tahoe si disputerà in orari serali in Italia, infatti la prima manche è fissata alle ore 19 e la seconda alle ore 22. Diretta a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Telecronaca affidata a Zoran Filicic e Silvano Varettoni. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay.