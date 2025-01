Slalom femminile a Courchevel: torna Shiffrin. Favorite e orari tv

Bologna, 29 gennaio 2025 – E’ arrivato il grande giorno del ritorno di Mikaela Shiffrin in Coppa del mondo. La campionessa americana rientra dopo l’infortunio a inizio stagione e fa le prove generali a Courchevel in vista dei mondiali di Saalbach. Shiffrin rientra in gara tra i suoi amati pali stretti e nonostante la lunga assenza avrà ancora un pettorale nel primo gruppo di merito, quindi con abbondanti chance di poter fare una grande gara se le sue condizioni fisiche lo permetteranno. Non è dato sapere lo stato di forma di Mikaela, ma il fatto che sia tornata significa che ha raggiunto un limite sufficiente per poter competere. A Courchevel non ci sarà invece Federica Brignone, già in fase di preparazione ai mondiali, così Ljutic, Hector e Rast avranno modo di avvicinarla in classifica generale. Non è una disciplina favorevole per la nazionale azzurra che da tempo non trova tra i pali stretti un risultato di prestigio e al massimo si può puntare a un piazzamento in top ten.

La situazione e le favorite

Grazie alla lunga assenza di Mikaela Shiffrin, la classifica della coppa di specialità vede in testa dopo sei slalom Camille Rast con 405 punti, davanti a Wendy Holdener con 345 e Zrinka Ljutic a 309, che paga un sanguinoso zero in stagione, e tutte e tre possono essere protagoniste nella gara francese. Occorre però ricordare che Mikaela Shiffrin ha vinto sulla Emile Allais nel 2018 ed è arrivata seconda nel 2023 dietro Petra Vlhova, che è ancora assente dall’infortunio dell’anno scorso a Jasna. Attenzione anche a Katharina Liensberger come principale outsider, ma anche alla connazionale Truppe (terza nel 2023). Possono dire la loro anche Anna Swenn Larsson, Sara Hector e Lara Colturi. Per quanto riguarda l’Italia, saranno in gara Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler, Celina Haller, Lucrezia Lorenzi, Giorgia Collomb e Francesca Carolli.

I pettorali di partenza

1 Katharina Liensberger 2 Wendy Holdener 3 Zrinka Ljutic 4 Camille Rast 5 Anna Swenn Larsson 6 Mikaela Shiffrin 7 Lena Duerr 8 Sara Hector 9 Andreja Slokar 10 Lara Colturi 11 Katharina Truppe 12 Katharina Huber 13 Paula Moltzan 14 Melanie Meillard 15 Mina Fuerst Holtmann I pettorali delle azzurre: 22 Peterlini, 32 Rossetti, 37 Della Mea, 41 Mondinelli, 44 Tschurtschenthaler, 48 Haller, 49 Lorenzi, 57 Collomb, 62 Carolli.

Dove vederlo in tv

Lo slalom speciale femminile di Courchevel si disputa giovedì 30 gennaio con prima manche alle 10 e seconda manche alle 20. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri.