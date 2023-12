Sci, slalom gigante di Val Badia: vince Odermatt. Zubcic sogna ma poi soccombe

Alta Badia, 17 dicembre 2023 - Per battere uno stratosferico Filip Zubcic serve un Marco Odermatt ancora più fenomenale: la lotta per lo slalom gigante di Val Badia è tra due atleti che fanno una gara a parte, come si evince dal pesantissimo gap (oltre 2'') di Zan Kranjec, che chiude il podio. Alla fine la spunta lo svizzero, che conferma il primo posto della prima manche grazie a un secondo round praticamente perfetto a parte una sbavatura nella parte alta, quella al buio che complica la vita a diversi protagonisti: tra essi gli italiani, con Giovanni Borsotti (14esimo) come migliore al traguardo.

Prima manche

Il primo round premia il grande favorito, Marco Odermatt, che chiude in 1:14.83: alle sue spalle, sul podio provvisorio, si piazzano Filip Zubcic e Marco Schwarz, con un ritardo rispettivamente di 31 e 36 centesimi. La top 10 è chiusa da Giovanni Borsotti, il migliore degli italiani, che paga un dazio allo svizzero di 2.09: già un abisso per sognare in grande nella seconda manche. Al 14esimo posto figura Filippo Della Vite, mentre gli ultimi azzurri a staccare il pass per il round del pomeriggio sono Alex Vinatzer (28esimo) e Hannes Zingerle (30esimo): niente da fare invece per Simon Maurberger e Giovanni Franzoni, fuori dalle posizioni buone e Luca De Aliprandini e Tobias Kastlunger, che non terminano le rispettive prove.

Seconda manche

Zingerle apre meglio rispetto alla prima manche grazie alla pista pulita e chiude con un tempo totale di 2:35.55, mentre Vinatzer termina in 2:33.95: una buona prova nonostante una sbavatura nella parte alta, con tanto di recupero provvidenziale. Aleksander Aamodt Kilde gioca in difesa e chiude in 2:33.25: peggio rispetto alla prima manche nel rendimento, ma meglio per quanto riguarda la sciata. Niente da fare per Della Vite, che stava guadagnando ben 23 centesimi nel primo intermedio prima di un errore in curva. Borsotti mette a referto un buon 2:33.32 frutto anche di un errore a ridosso di un palo. Tocca poi a Henrik Kristoffersen, una delle delusioni della prima manche: il norvegese chiude in calando ma il suo 2:32.33 gli vale la vetta momentanea prima del 2:31.90 di Joan Verdu. Al comando balza Zan Kranjec, che come tutti soffre la parte alta, quella al buio, ma a differenza di altri atleti riesce a tenere botta nel finale: per lo sloveno un 2:31.49 che beffa Schwarz, il primo della top 3 del mattino. Tocca poi a Zubcic, che guadagna nella foresta prima di un leggero calo nel finale che comunque non mina lo straordinario 2:29.42. Solo Odermatt può guastare la festa del croato: un errore nella parte alta dilapida il vantaggio dello svizzero, che però si riscatta alla grande nel secondo intermedio prima del 2:29.23 che gli vale un successo forse più travagliato del previsto.

Classifica slalom gigante Val Badia

1) Marco Odermatt (SUI) in 2:29.23 2) Filip Zubcic (CRO) +0.19 3) Zan Kranjec (SLO) +2.26 4) Marco Schwarz (AUT) +2.54 5) Joan Verdu (AND) +2.67 6) Alexis Pinturault (FRA) +2.81 7) Henrik Kristoffersen (NOR) +3.10 8) Stefan Brennsteiner (AUT) +3.42 9) Tommy Ford (USA) +3.52 10) Gino Caviezel (SUI +3.66

Classifica Coppa del Mondo di slalom gigante

1) Marco Odermatt (SUI) 200 2) Marco Schwarz (AUT) 130 2) Filip Zubcic (CRO) 130 4) Joan Verdu (AND) 105 5) Zan Kranjec (SLO) 96

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Marco Odermatt (SUI) 356 2) Marco Schwarz (AUT) 284 3) Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 180 4) Bryce Bennett (USA) 178 5) Filip Zubcic (CRO) 148