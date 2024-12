Super G di Beaver Creek, capolavoro di Sofia Goggia. La campionessa è tornata

Beaver Creek (Stati Uniti), 15 dicembre 2024 - Dopo il secondo posto di ieri nella discesa libera alle spalle di Cornelia Huetter, Sofia Goggia completa la favola del suo rientro dopo il grave infortunio a Ponte di Legno dello scorso febbraio vincendo il super-g di Beaver Creek. La bergamasca scende in 1:03.90, un tempo che le vale il 25esimo successo in Coppa del Mondo, ottenuto davanti a Lara Gut-Behrami e Ariane Raedler, indietro rispettivamente di 48 e 55 centesimi: ottimo in particolare il secondo intermedio di Goggia, che poi nel finale sobbalza troppo e si sbilancia, salvandosi nelle curve successive. Stavolta niente beffe per Sofia, che da mesi aveva messo nel mirino Beaver Creek come tappa del rientro dopo il lungo calvario: detto, fatto, con un bottino andato oltre ogni più rosea aspettativa. Bene anche il resto della spedizione azzurra: Federica Brignone è quinta, Marta Bassino è sesta ed entrambe non si sono presentate in Colorado nelle migliori condizioni possibili, mentre Elena Curtoni chiude nona e Roberta Melesi all'11esimo posto.

La cronaca

La prima italiana a scendere in pista è Laura Pirovano, che scende in 1:05.50. Tocca poi a Elena Curtoni, che scrive un 1:05.04 che le vale il momentaneo primo posto a distanza di poco più di un anno dal grave infortunio di St. Moritz. Al comando vola poi Lara Gut-Behrami (Svizzera), grazie a un 1:04.38 che diventa già un punto di riferimento per le rivali. Tra esse la prima al cancelletto è Federica Brignone, che guadagna 26 centesimi dopo due intermedi: negli altri due perde 42 centesimi e si piazza alle spalle della ticinese per 16 centesimi. Marta Bassino, vittima di un infortunio al pollice nel riscaldamento di stamattina, spinge benissimo e parte con un ottimo -32 centesimi, ma anche per lei il finale è fatale: nel finale l'azzurra, la migliore nel primo settore, perde ben 69 centesimi e chiude a 32 centesimi da Gut-Behrami. Anche Sofia Goggia parte veloce e guadagna fino a 56 centesimi prima di sbagliare tante linee nel finale per uno sbilanciamento, salvandosi nelle curve: la bergamasca, la migliore nel secondo settore, riesce comunque a piazzare un 1:03.90 che significa sorpasso sulla svizzera. Roberta Melesi scende in 1:05.07: un tempo che non le basta per entrare in una top 10 ricca di azzurro e guidata da una strepitosa Goggia.

Classifica super-g Beaver Creek

1) Sofia Goggia (ITA) in 1:03.90

2) Lara Gut-Behrami (SUI) +0.48

3) Ariane Raedler (AUT) +0.55

4) Cornelia Huetter (AUT) +0.60

5) Federica Brignone (ITA) +0.64

6) Marta Bassino (ITA) +0.80

7) Kajsa Vickhoff Lie (NOR) +0.95

8) Romane Miradoli (FRA) +1.13

9) Michelle Gisin (SUI) +1.14

9) Elena Curtoni (ITA) +1.14

Classifica Coppa del Mondo di super-g

1) Sofia Goggia (ITA) 100

2) Lara Gut-Behrami (SUI) 80

3) Ariane Raedler (AUT) 60

4) Cornelia Huetter (AUT) 50

5) Federica Brignone (ITA) 45

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Camille Rast (SUI) 287

2) Mikaela Shiffrin (USA) 245

3) Zrinka Ljutic (CRO) 202

4) Sara Hector (SWE) 182

5) Lena Duerr (GER) 181