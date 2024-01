SuperG Cortina: trionfa Gut-Behrami davanti a Venier e Miradoli, quinta Goggia

Cortina d’Ampezzo, 28 gennaio 2024 – Lara Gut-Behrami conferma di non avere rivali in SuperG e trionfa anche tra le vette italiane di Cortina. La specialista svizzera mette a referto una manche quasi perfetta e vince davanti all’austriaca Stephanie Venier e alla sorprendente francese Romane Miradoli. Fuori dal podio tutte le italiane: 5° al traguardo Sofia Goggia, la migliore delle azzurre, subito alle sue spalle si piazza una Marta Bassino in crescita, solo 9° invece Federica Brignone.

La gara

Una perfetta Lara Gut-Behrami conquista il SuperG femminile di Cortina d’Ampezzo. La campionessa svizzera fa segnare il miglior parziale assoluto nel terzo settore e alla fine della manche rifila 0,21 secondi all’ottima Stephanie Venier, seconda, e alla sorprendente Romane Miradoli, che sale sul gradino più basso del podio con un distacco di 0,41 secondi. Quarta al traguardo la norvegese Ragnhild Mowinckel, vincitrice della discesa libera di ieri, che ha preceduto di una manciata di centesimi la migliore delle azzurre Sofia Goggia, a poco più di mezzo secondo di ritardo da Gut. Sesta posizione per un’altra italiana, Marta Bassino, mentre Federica Brignone non va oltre la nona posizione a 1,3 secondi dalla vetta, non una manche indimenticabile da parte della 33enne che sta provando a restare in corsa per la generale (soprattutto dopo l’infortunio, seppur lieve, di Shiffrin). Pesa in ottica classifica lo zero del pettorale rosso Cornelia Huetter, ansia invece per le condizioni della canadese Valerie Grenier autrice di una brutta caduta mentre era in lotta per il podio.

La classifica

1 Gut-Behrami 1:20.75; 2 Venier +0.21; 3 Miradoli +0.41; 4 Mowinckel +0.53; 5 Goggia +0.58; 6 Bassino +0.75; 7 Puchner +1.10; 8. Robinson +1.11; 9 Brignone +1.30; 10 Weidle +1.33.