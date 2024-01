Assaggio Slam, Sinner già in pole. Musetti è tornato a sorridere. Sonego-Arnaldi, stop ad Adelaide

Antipasto slam dai sapori agrodolci per l’Italtennis. Non delude la grande attesa Sinner (foto), che vince la sua prima partita dell’anno nella terra dei canguri. Ma Arnaldi e Sonego – gli altri due eroi della spedizione Davis – vengono subito eliminati dal torneo di Adelaide. Dominata 64 60 la partita di Jannik contro l’australiano Marc Polmans, match d’esordio nell’esibizione pre-Australian-Open che sarà trasmessa su SuperTennis e SuperTenniX fino al 12 gennaio.A tirare su il morale c’è anche la vittoria di Lorenzo Musetti, che ieri ha battuto in due set l’australiano Jordan Thompson e si è qualificato ai quarti di finale (sempre nel 250 di Adelaide). Il punteggio finale in favore del n.25 del ranking è stato 6-4, 6-1, nei quarti di finale, Musetti che mentre leggete dovrebbe aver già affrontato nella notte italiana il kazako Alexander Bublik.

Sempre nella notte si è svolta l’altra partita del tennista di San Candido, la grande attesa azzurra per questi Australian Open.

Sempre ieri Arnaldi, n.41, ha perso dopo un’epica battaglia 6-7(5) 7-6(7) 6-4, da Nicolas Jarry, n.18, dopo aver mancato un match-point. Stop agli ottavi anche per Sonego: il 28enne torinese, n.46 ATP, è stato sconfitto 6-4 7-6(10) dallo statunitense Sebastian Korda, n.29.

Tanti gli occhi però puntati su Matteo Berrettini. Il Romano, sui campi dopo 5 mesi di stop per infortunio, è in lista al torneo di esibizione di Kooyong, dove potrebbe fare il suo ingresso sul veloce nella giornata conclusiva. Nel frattempo sono nove gli italiani impegnati nel tabellone di qualificazione dello slam australiano: